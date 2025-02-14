"Для нас это супер, мы готовы": Зеленский в Мюнхене предложил США хранить свой газ в Украине

Украина готова предоставить США свои подземные хранилища газ (ПХГ) для хранения их сжиженного природного газа (СПГ, LNG). По мнению властей страны, это обеспечит энергетическую независимость Европы.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности (проходит 14-16 февраля). Он отметил:

Украина может хранить в своих ПХГ 30 млрд кубометров газа .

. Интересы Украины и США совпадают.

"Мы хотим, предлагаем – и здесь мы совпадаем очень сильно, мне кажется, с Соединенными Штатами. ... Для нас это супер, чтобы независимой была вся Европа. У нас есть хаб, 30 млрд кубов (газа. – Ред.) в наших газохранилищах мы можем хранить. Вся сеть у нас есть, мы всюду выходим в Европу. Мы готовы брать LNG (у США. – Ред.) и давать Европе", – сказал президент.

Кроме того, отметил он, Украина является мощным производителем электроэнергии. И после окончания войны сможет обеспечивать ресурсом не только себя, но и Европу.

"Мы все это можем делать. Электричество у нас есть свое. Когда войны не будет – его будет достаточно. Новые блоки и т.д. ... Электричество давать мы готовы полностью", – подчеркнул Зеленский.

При этом он заверил: Украина также готова сотрудничать с США и странами Европы в энергетическом секторе – в качестве партнеров. "Если американцы или европейцы хотят идти к нам в энергетику, зайти как партнеры и т.д., – мы только за. Мы готовы", – резюмировал президент.

Напомним, в начале февраля-2025 о предоставлении украинских ПХГ под американский газ для поставок в ЕС упоминал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Украина имеет чрезвычайно мощные подземные газовые хранилища, и здесь тоже мы имеем общие точки для взаимовыгодного сотрудничества, одновременно усиливая энергетическую безопасность Европы. Этого газа будет достаточно в случае его закачки в наши хранилища, чтобы играть роль гаранта энергетической безопасности в Европе", – заявлял Сибига на встрече со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине зафиксированы исторически низкие запасы газа в хранилищах. Едва ли не впервые уровень запаса снизился до отметки менее 10% объема хранилища. Это создает риски возникновения настоящего дефицита. И хотя в сети активно распространяют фейки о плановых графиках отключения, сейчас даже в худшем из сценариев никаких ограничений для населения вводить не планируют. Вместе с тем, вероятно, при сохранении низких температур придется увеличивать импорт газа.

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