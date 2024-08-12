В банках готовятся существенно менять курс: что будет с долларом в ближайшие дни

На текущей рабочей неделе (заканчивается 16 августа) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,65 до 41,65 грн, тогда как вечером 12 августа они покупают валюту в среднем по 41 грн, а продают по 41,45 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в обменниках ожидаются такие же процессы.

Так, отметил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,80 до 41,55 грн. Вечером же 12 августа в обменных пунктах доллар стоит в среднем 40,94 грн в покупке и 41,47 грн в продаже.

"Большинство обменников финкомпаний и банков продолжат выставлять средний спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 коп. Часть сетей обменников и дальше будут выставлять спред в пределах до 1 грн. Обычно такой подход практикуют обменники в местах с низкой конкуренцией или в точках, где наблюдается повышенный спрос на гривню, – в крупных торговых и развлекательных центрах, крупных супермаркетах и ​​т.д.", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркнул эксперт, Август и осень со значительным увеличением геополитических, военных и экономических рисков "не будут однозначно спокойными на мировом и украинском финансовом рынке". В связи с чем он порекомендовал "всем клиентам банков и гражданам быть крайне осмотрительными как при решениях новых вложений". Причем как в те или иные активы, так и в части валютообменных операций.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в июле 2024 года украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты. В частности, коммерческим банкам наличной и безналичной валюты было продало на 1,658 млрд долларов (в эквиваленте). А куплено на 2,775 млрд долларов.

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