Украинцы сталкиваются с проблемами при покупке долларов в обменниках и кассах банков: что происходит 

Украинские банки после решения Нацбанка обязаны принимать все купюры, включая те, которые выпущены в 1996-м. Однако клиенты такие банкноты брать не хотят и жалуются на банки.

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"Больше месяца не могу снять деньги со своего денежного счета. Предлагают купюры 1996 года с пятнами и потертостями, которые потом не хочет принимать ни сам ПриватБанк, ни в обменниках", – жалуется клиент "Привата" на специализированном форуме "Минфин".

"В отделении выдаются как купюры, принятые и проверенные, в рамках своих возможностей, кассиром при проведении сделок, так и купюры, предоставленные инкассацией в банк, которые в свою очередь предварительно прошли дополнительную проверку. Под выдачу предлагаются платежные купюры. Все банки работают с долларами нового и старого образцов", – ответили в банке.

Какие купюры могут не принимать?

Те банки и обменники, которые не принимают валюту на инкассо (то есть за комиссию не отправляют ее на обмен в иностранный банк-корреспондент), могут значительно изношенные купюры не принимать. В противном случае они обязаны принимать сильно изношенные банкноты и отправлять их инкассо. Размер комиссии необходимо указывать так, чтобы информацию заметили все клиенты.

Значительно изношенной считается валюта:

которая разорвана или разрезана на несколько частей;

удалены отдельные цифры, обозначение номинала текстом, повреждено изображение портрета, оптические элементы не видны;

цвет бумаги изменился; пятна и загрязнения занимают больше половины купюры;

обожженные, прожженные, ветхие;

имеют явные типографские недостатки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Нацбанк планирует изменить требования к качеству доллара при обмене валют так, чтобы у обменников не было возможности отказаться от приема валюты.

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