Украинцы могут зарабатывать через Дію: какие ставки у новых облигаций

В мобильное приложение Дія добавили 5 новых облигаций, названных в честь временно оккупированных городов. Самая крупная из всех предусмотренных ставок составляет от 17,9% с датой выплаты 9 июня 2027 года.

Видео дня

Об этом сообщили в самой Дії. Там отметили, что облигации получили названия:

Токмак;

Соледар;

Форос;

Новый Свет;

Ливадия.

Как объяснили в приложении, покупка облигаций поможет Силам обороны. Прежде всего:

с финансированием закупок дронов, провизии;

обеспечением логистики;

проведением выплат.

Также, подчеркивается, привлеченные таким образом средства пойдут на зарплаты педагогам, врачам. А кроме того, выплату пенсий.

Сколько удастся заработать

Токмак.

Ставка – 15%. Дата выплаты – 04 февраля 2026 года.

"Покупаете десять облигаций Токмак за 10 443 грн – через год получаете 11 509 грн на карточку єПідтримка. Никакой комиссии и скрытых платежей", – рассказали в Дії.

Соледар.

Ставка – 16,75%. Дата выплаты – 24 июня 2026 года.

Форос.

Ставка – 16,75%. Дата выплаты – 3 ноября 2027 года.

Новый Свет.

Ставка – от 16,4%. Дата выплаты – 14 апреля 2027 года.

Ливадия.

Ставка – от 17,9%. Дата выплаты – 9 июня 2027 года.

Во что лучше вкладывать деньги

В то же время в финансовом секторе не советуют вкладываться в доллар. Ведь из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа доверие к американской валюте подорвано.

Как рассказал экономический эксперт Сергей Фурса, сейчас, несмотря на то что "все ожидают мирового финансового кризиса", американские активы не рассматриваются как надежные. Притом что раньше все было наоборот.

А потому, по мнению Фурсы, лучше всего украинцам вкладывать свои сбережения в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Он объяснил:

Нацбанк "будет весь год держать курс фиксированным – к доллару, по крайней мере".

Доходность ОВГЗ в 16% годовых "де-факто будет долларовой доходностью", что частично или полностью компенсирует движение курса американской валюты.

Как сообщал OBOZ.UA, на дорогах Украины можно встретить авто с номерами серии DI. Такие регистрационные знаки представляются владельцам транспортных средств (ТС), которые переоформляют свои автомобили через мобильное приложение Дія.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!