Украинцы массово возвращаются домой: на границе возник ажиотаж

Перед праздниками украинцы массово возвращаются из-за границы к близким, в частности из Польши, из-за чего на отдельных пунктах пропуска образовались очереди, которые местами достигают нескольких часов. В то же время сильного ажиотажа нет, ведь большинство границы работает стабильно, а задержки остаются локальными.

Об увеличении пассажиропотока на границе вчера рассказал спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко. А OBOZ.UA собрал актуальную информацию по пунктам пропуска по состоянию на 30 марта.

По данным пограничников, только за одни сутки границу пересекли более 100 тысяч человек, и большинство из них на въезд в Украину. Люди массово возвращаются домой перед праздниками, что и создает локальные нагрузки на инфраструктуру.

"Опять же, только отдельные направления имели преимущественную нагрузку. Это пункты пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", где и по состоянию на утро также сохраняются очереди. Другие пункты пропуска на границе с Польшей, они имеют значительно меньшую нагрузку и значительно меньшие очереди", – отметил Демченко.

Именно здесь фиксируется наибольший поток транспорта и пассажиров. На этих направлениях очереди сохраняются и по состоянию на утро 30 марта.

Согласно информации Государственной таможенной службы наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Краковец – Корчева" и "Шегини – Медика". Чтобы сэкономить время ожидания, украинцам советуют выбирать альтернативные пункты пропуска, а именно:

"Угринов – Долгобичув";

"Рава-Русская – Хребенне";

"Грушев – Будомеж";

"Нижанковичи – Мальховице";

"Смильница – Кросценко".

В то же время другие пункты пропуска работают в более спокойном режиме – там очереди или минимальные, или отсутствуют вообще. Поэтому водителям и пассажирам часто советуют выбирать альтернативные маршруты, чтобы сэкономить время. В частности, сейчас задержки на Польском направлении следующие:

"Дорогуск" – до 13 часов для грузового транспорта;

"Корчева" – около 1 часа для легковых;

"Медика" – до 3 часов;

другие пункты ("Зосин", "Долгобичув", "Гребенное", "Кросьценко") – очереди минимальны или отсутствуют.

В частности, не только там сохраняются задержки, ситуация на границе со Словакией тоже свидетельствует об определенных задержках. Однако, обстановка неоднородна, все зависит от конкретного пункта пропуска:

Вишне Немецкое (грузовики до 240 минут (4 часа) на въезд, легковые авто около 30 минут, а на выезд – от 30 до 60 минут);

Убля (легковые авто около 30 минут, на выезд – примерно 20 минут, пешеходный переход работает непрерывно).

Причина такой ситуации довольно проста и повторяется каждый год – сезонный фактор. Перед праздниками украинцы, которые работают или временно проживают за границей, возвращаются домой. Дополнительно на ситуацию влияют:

ограниченная пропускная способность отдельных пунктов;

неравномерное распределение транспорта;

большое количество автобусов и коммерческих перевозок.

Несмотря на рост потока людей, ситуацию нельзя назвать критической. Очереди есть, но они локальные и только на отдельных направлениях.

