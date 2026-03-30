В Украине запустили новое масштабное "большое строительство": что хотят построить на границе с ЕС

В Украине в 2026 году планируют провести масштабную программу модернизации пограничной инфраструктуры. В частности, строительство нового пункта пропуска на границе с Румынией, а также реконструкцию уже действующих пунктов на границе сразу с 3-мя странами.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий. Там отметили:

Новый пункт пропуска на границе с Румынией будет расположен на участке "Белая Церковь – Сигету Мармацией".

Его строительство уже идет.

В частности, отмечается, первая очередь строительства предполагает создание дорожной инфраструктуры и укрепление береговой линии. А кроме того:

строительство дороги и освещения;

обустройство 7 полос движения, зон осмотра и необходимой эксплуатационной инфраструктуры.

"Открытие пункта пропуска с временной инфраструктурой для легковых автомобилей запланировано на июнь 2026 года, а завершение первой очереди строительства – до конца 2026 года. После открытия на модульной инфраструктуре пункт пропуска сможет пропускать до 700 легковых автомобилей в сутки", – рассказали в министерстве.

В Украине проведут реконструкцию ключевых пунктов пропуска на границе

"Порубное – Сирет" (граница с Румынией).

Предусмотрено строительство дополнительных полос для движения грузового транспорта на въезд в Украину. А также:

установка весового оборудования для таможенного контроля;

обустройство площадки для отстоя тяжеловесных транспортных средств.

Ожидается, что после завершения работ пропускная способность вырастет на 300 грузовых автомобилей в сутки.

"Лужанка – Берегшурань" (граница с Венгрией).

По плану, в ходе работ проведут расширение инфраструктуры. А кроме того:

строительство новых административных зданий, весовых комплексов, зон досмотра, площадок накопления транспорта;

создание пешеходной инфраструктуры.

После завершения проекта пропускная способность должна обеспечивать оформление 1 300 легковых автомобилей. А также 240 грузовиков и 30 автобусов.

"Ужгород – Вишне-Немецкое" (граница со Словакией).

"Здесь идет реконструкция пассажирской части пункта пропуска. Проект предусматривает создание новых полос движения для легковых автомобилей и автобусов, строительство павильонов таможенного и пограничного контроля, навесов и зон углубленного досмотра. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность не менее чем на 20% от текущей", – сообщили в министерстве.

Кроме того, отметили там, среди прочего, в 2026 году также предусмотрено завершение строительства инфраструктуры пункта пропуска "Бронница – Унгры" (граница с Молдовой). А также капитальный ремонт пунктов пропуска:

"Чоп (Тиса) – Захонь" (граница с Венгрией);

"Малый Березный – Убля" (граница со Словакией);

"Солотвино – Сигету Мармацией" (граница с Румынией).

