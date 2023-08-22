Украинцы имеют право на коммунальную скидку: кому и сколько должны отнять от платежек

В Украине ряд льготных категорий имеет право на скидку на оплату коммуналки в размере от 25% до 100%. Скидка предоставляется только в пределах норматива потребления, при этом в некоторых случаях на нее имеют право только те семьи, где средний доход на одного члена составляет до 3760 грн. О том, кто и какую льготу может получить, читайте в материале OBOZREVATEL.

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На какие льготы имеют право военные

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" устанавливает разный процент скидки на коммуналку в зависимости от присвоенной льготной категории, напоминает "Газправда". Так:

Участник боевых действий – 75% скидки.

Участник войны – 50%.

Лицо с инвалидностью, полученной в результате войны – 100%.

Член семьи погибшего (умершего) ветерана войны, Защитников и Защитниц Украины – 50%.

Лицо с особыми заслугами перед Родиной – 100%.

Родители умершего с особыми заслугами – 100%

Вдова (вдовец) лица с особыми наградами – 100%.

Некоторые льготы предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. То есть, в 2023 году среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не должен превышать 3760 грн.

Кто еще имеет право на льготы

Как отмечают в Пенсионном фонде (а именно они назначают льготы), скидку в 100% могут оформить:

те, кто имеет особые заслуги перед Родиной;

пенсионерам, ранее работавшим педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;

лицам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, работающим / ранее работавшим в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры;

Скидку в 50% могут получить:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей);

родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести во время исполнения служебных обязанностей;

лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, которые стали лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей, и члены их семей;

жене (супругу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время попечительства) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

семьи, имеющие ребенка с инвалидностью;

участникам войны;

отдельным категориям лиц, из числа жертв нацистских преследований;

На 25% меньше могут платить:

дети войны.

Если доход семьи льготника превышает дающий право на льготу – человек (представитель льготной категории) может обратиться за назначением жилищной субсидии.

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