Украинцы активно несут деньги в банки: сумма вкладов растет третий месяц подряд

По состоянию на 1 мая 2024 года, общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины достигла 1,24 трлн грн, из которых 800 млрд грн хранятся в национальной валюте. В последние три месяца сумма вкладов стабильно растет, что свидетельствует о высоком доверии граждан к банковской системе.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), за последний месяц сумма вкладов выросла на 15,8 млрд грн, что является впечатляющим показателем стабильного увеличения. Наибольшая часть этих вкладов ( 800 млрд грн ) хранится в гривне, что указывает на большое доверие к национальной валюте.

Последующая детализация данных показывает, что национальная валюта преобладает во вкладах физических лиц, составляя 801,6 млрд грн, что является показателем роста на 12,5 млрд грн по сравнению с предыдущим месяцем. Рост также наблюдается в сегменте вкладов в иностранной валюте, которые выросли на 3,3 млрд грн, достигнув 442,6 млрд грн.

Отметим, что физлица-предприниматели (ФЛП) играют определенную роль в структуре вкладчиков, хотя их доля составляет всего 3,3%. Стоимость их вкладов составила 139,4 млрд грн, что соответствует 11,2% от общей суммы вкладов.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц напоминает о наличии гарантий для вкладчиков во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены. После этого периода максимальная сумма гарантированного возмещения составляет 600000 грн. Следует отметить, что все банки Украины являются участниками Фонда гарантирования вкладов, и на 1 мая 2024 года в реестре участников фонда внесено 63 банка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине установят лимиты на переводы с карты на карту. Они не коснутся абсолютного большинства клиентов банков, однако могут повлиять на схемы с отмыванием средств.

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