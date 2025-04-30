Украинцев предупредили о проблемах с передвижением по стране ЕС: кого затронет

Венгрия ограничит движение по своей территории крупногабаритного транспорта. Впрочем, временно – только 1 мая. Соответственно, перевозчикам – и, в частности, украинским – следует разрабатывать свои маршруты с учетом этой информации.

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Об этом сообщили в Гостаможенной службе (ГТС). Там отметили:

Ограничения будут действовать с 06:00 до 22:00.

Они будут касаться грузовиков и комбинированных транспортных средств с максимально допустимой массой более 7,5 тонн.

Причина ограничений – объявление венгерскими властями 1 мая праздничным днем.

"На 1 мая 2025 года Венгрия вводит ограничение движения грузового транспорта по территории страны. ... Рекомендуем учесть эту информацию при планировании поездок и международных перевозок", – говорится в сообщении.

Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей

В то же время, в пункте пропуска "Медика – Шегини" на границе с Польшей с 24 апреля до середины июля будут продолжаться ремонтные работы с обеих сторон границы. Что замедлит оформление авто и грузовиков.

Осложняет же ситуацию то, что с украинской стороны в том же пункте пропуска уже продолжаются ремонтно-реконструкционные работы. Что также влияет на скорость оформления и движение транспорта. Следовательно, всем, кто планирует пересекать границу в этом месте, следует быть готовыми к очереди и задержкам.

Что делать путешественникам:

проверяйте актуальную информацию об очередях перед выездом;

планируйте запас времени на возможные задержки;

рассмотрите альтернативные пункты пропуска, особенно в часы пик.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, несмотря на натянутые отношения двух стран, Украина и Венгрия расширили сеть пограничных пропускных пунктов. В частности, теперь украинцы могут попасть в страну ЕС через новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош". Он работает с 8 апреля для легковых автомобилей, однако в будущем станет доступным и для пешего перехода границы.

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