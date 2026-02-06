Украинцам усложнили выезд за границу: в трех областях прекратили пропуск авто

Непогода осложнила въезд и выезд грузовиков из и в Украину. По меньшей мере шесть пропускных пунктов в двух областях на границе с Молдовой прекратили оформление грузовых авто.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, сотрудники Пограничной полиции Молдовы приостановили работу для обследования состояния дорог, где наблюдается сильный гололед. Украинским водителям назвала пункты пропуска, где не осуществляется оформление.

Одесской область

"Паланка – Маяки – Удобное".

"Тудора" (смежный с украинским пунктом пропуска "Староказачье").

"Мирное" (смежный украинский пункт пропуска "Табаки").

"Джурджулешты – Рени".

"Вулканешты" (смежный украинский пункт пропуска "Виноградовка").

Винницкая область

"Отач" (смежный украинский пункт пропуска "Могилев-Подольский")

"Просим водителей и перевозчиков учесть указанную информацию при планировании маршрутов. О восстановлении пропускных операций и возможных изменениях в работе пунктов пропуска будет сообщено дополнительно", – предупредили пограничники.

Согласно таможенным данным, сейчас на границе с Молдовой ситуация стабильная. На пропускном пункте "Отач – Могилев-Подольский" фиксируют только один грузовик на въезд в Украину и три – на выезд.

ЕС введет плату за въезд из Украины

С конца 2026 года украинцам для поездок в Европейский Союз (ЕС) по безвизу придется оформлять онлайн-разрешение ETIAS и платить сбор ориентировочно 20 евро (около 1000 грн) с каждого человека, независимо от цели путешествия.

Система собирает базовую информацию о человеке, автоматически сверяет ее с базами безопасности и принимает решение о возможности путешествия. Решение о создании ETIAS Евросоюз принял еще в 2016 году, а законодательную базу утвердил в 2018-м. Запуск системы неоднократно переносили, сначала из-за пандемии COVID-19, а затем по техническим и организационным причинам.

Разрешение будет действовать до трех лет. Но деньги не возвращаются, а любая ошибка в анкете или отказ будет означать повторную оплату.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце января оформление автомобилей и товаров на украинско-молдавской границе уже приостанавливали. Это произошло из-за выхода из строя центральных баз данных таможенных органов Молдовы из-за массового отключения электроэнергии в этой стране.

