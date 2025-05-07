Украинцам следует ожидать новый курс: что будет с долларом в обменниках в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (9 мая) он будет находиться в пределах от от 41,1 до 41,9 грн. Вечером же 7 мая обменные пункты покупают валюту по 40,9 грн, а продают по 41,57 грн. То есть не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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В банках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, доллар может подешеветь в покупке и подорожать в продаже. Так:

По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,05 до 42 грн.

Вечером 7 мая там определили стоимость доллара в средние 41,15/41,7 грн (покупка/продажа).

В целом же, отметил он, общий курсовый тренд по доллару на рынке будет зависеть "от профессионализма Нацбанка". Впрочем, уверен эксперт, в условиях жестких валютных ограничений НБУ и стабильного поступления западной финансовой помощи регулятор "имеет все механизмы и рычаги сдерживания девальвации гривни".

"Небольшие объемы и зарегулированность нашего валютного рынка позволяет Нацбанку с помощью оперативных интервенций и тактики их проведения влиять на курс доллара на межбанке. И – косвенно – на курс евро на период международных ралли по паре евро/доллар", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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