Украинцам следует готовиться к новому курсу: что будет с долларом в ближайшие месяцы

В экспертном круге считают, что в ближайшие месяцы украинцам не следует ожидать резких изменений на валютном рынке, ведь курс гривны к доллару будет оставаться относительно стабильным. По состоянию на 17 апреля 2025 г. средний курс продажи доллара в Украине составляет около 41,2 грн, а в банках – до 41,6 грн. Впрочем, значительный рост курса все же не исключается, по прогнозу это может произойти в случае резкого падения доллара к евро.

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Об этом OBOZ.UA рассказал финансист инвестиционной компании "Dragon Capital" Сергей Фурса. "К лету курс гривны по отношению к доллару не сильно изменится. Гривна останется стабильной, если не произойдет резкой смены в валютной паре доллар-евро", – отметил эксперт.

Фурса подчеркивает, что ситуация на валютном рынке США, в частности, поведение доллара, напрямую влияет на стабильность гривны. "Если доллар будет ослабляться по отношению к евро высокими темпами, тогда не исключено, что даже гривну придется усиливать по отношению к доллару, чтобы уменьшить девальвацию гривны по отношению к евро", – объясняет финансист. Поскольку курс гривни привязан в основном к доллару, изменения на паре евро-доллар могут оказать значительное влияние на украинскую валюту.

Ключевым фактором остается монетарная политика Национального банка Украины, держащего курс в контролируемом коридоре, благодаря достаточному объему валютных резервов и ежедневным валютным интервенциям. Пока нет причин для паники: рынок стабилизирован, а риски резкой девальвации сдерживаются взвешенной политикой НБУ.

Однако, по словам эксперта, следует помнить, что в условиях войны любые внешние шоки могут вызвать мгновенную реакцию на валютном рынке. Особо следует следить за ситуацией в США, ЕС и на глобальных финансовых рынках.

По состоянию на 17 апреля 2025 г. курс доллара в украинских обменниках стремительно подскочил: средний показатель достиг 40,65/41,21 грн (покупка/продажа), что на 38 коп. выше по покупке и на 24 коп. в продаже, чем накануне. В крупных банках доллар продают по 41,4–41,6 грн, а покупают по 40,8–41,02 грн.

К примеру, ПриватБанк покупает доллар по 40,8 грн, а продает по 41,5 грн, А-Банк покупает по 40,9 грн и продает по 41,6 грн. Такие колебания могут быть предопределены как внутренними, так и внешними факторами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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