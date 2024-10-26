Украинцам раздадут по тысяче гривен: экономисты рассказали, как и на кого повлияет это решение

Большинство экономистов и экспертов по финансам решения президента Владимира Зеленского раздать украинцам по тысяче раскритиковали, хотя отметили, что эти средства по закону потратить на оборону было нельзя, при этом часть средств может быть потрачена на нужды безопасности. Средства можно будет потратить на оплату коммуналки, покупку билетов на поезда, украинских лекарственных средств, украинских книг, культурных услуг или донатов для Сил обороны.

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Депутат фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии ВВС Украина отметила, что выделение тысячи гривен может стимулировать украинский книжный рынок, как это было в 2021 году в результате программы "Е-підтримка".

Тогда украинцы потратили на книги около миллиарда гривен, и это очень помогло отрасли. "Это хороший практический шаг, который уже сработал в 2021 году. Очевидно, что он и сейчас сработает. Потому что запрос на культуру есть, на билеты в театры, на книги, но покупательная способность украинцев не позволяет всем это делать", - отметила Евгения Кравчук.

Издание также собрало некоторые другие реакции. Экономист Владимир Вахитов говорит, что не видит прямого ущерба от выделения всем украинцам тысячи гривен, ведь часть этих денег пойдет на оплату коммунальных платежей из-за возможного уменьшения долгов домохозяйств, часть возвращается в бюджет из-за НДС.

"Буду непопулярным... Мой расчет на колене говорит, что в худшем случае эффект экономически нейтрален, но.. электоральный", - говорит эксперт.

Под постом экономиста Вахитова развернулась дискуссия о том, что, если эти деньги использовать на другие цели - защиту энергообъектов, создание маневровой генерации, укрытий и фортификаций, будет ли хуже эффект, спрашивает пользователь Виталий Фросиняк. Ведь, по его словам, государственные расходы на строительство, материалы, заработная плата это и есть стимулирование экономики.

"Да, но это не создает Валовый национальный продукт. В России сейчас с этим затык. Все деньги идут на войну, а не в потребительский рынок, и это убивает экономику", – отвечает Ольга Мещерякова. Оба согласились, что дотирование коммунального сектора тоже ничего не создает.

Андрей Длигач, глава международного бизнес-сообщества Board и профессор экономики спрашивает, кто являются экономическими советниками президента и кто дает ему такие советы? По его мнению, тысяча гривен каждому украинцу вредит модернизации, подпитывает патернализм и не способствует взрослению общества.

"Не подписан закон о поднятии налогов – это хорошая история, но здесь, думаю, положительное влияние МВФ. А вот раздача 35 млрд грн "на Новый год" – в условиях дефицита военного бюджета, недофинансированности действительно эффективных экономических программ типа 5-7-9 , возможной потери 4 млрд евро в этом году по программе Ukraine Facility (программа макрофинансовой помощи Украине на 50 млрд евро – Ред.) – логику понять сложно", - отметил эксперт.

Роман Сульжик, финансист, эксбанкир JP Morgan и Deutsche Bank считает, что средства, выделяемые Украине партнерами, можно было бы потратить гораздо эффективнее - платить 200 тыс. грн в месяц пожизненно каждому, кто получил инвалидность во время боевых действий, защищая страну; выплачивать деньги семьям военных.

"Это было бы правильно, и показывало бы, что власти понимают, что наибольший стресс в обществе сейчас как раз потому, что люди боятся идти в армию - отчасти потому, что не верят, что их или их семьи кто-нибудь поддержит, если они принесут себя в жертву ради всех нас", – говорит Роман Сульжик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский высказался о разработке еще одного, внутреннего плана победы. Он будет направлен прежде всего на решение проблем страны в экономике, социальной политике, ВПК и т.д.

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