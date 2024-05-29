Украинцам рассказали, каким будет курс доллара в июне: чего ожидать от банков и обменников

В июне курс наличного доллара в Украине будет находиться в пределах 40-41 грн – причем как в банках, так и обменниках. Таким образом, в следующем месяце ожидается заметное изменение стоимости американской валюты – ведь вечером 29 мая обменники выставили ее курс на среднем уровне 40,67/41,03 грн (покупка/продажа). Банки – 40,3/40,95 грн.

Об ожидаемом курсе OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: в целом, общая ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой.

Дело в том, что даже если курсовые показатели "пробьют" заложенный в бюджете среднегодовой курс в 40,7 грн/доллар, "то при определенных экономических условиях курсовые показатели в дальнейшем могут несколько снизиться".

"В июне на рынке будет действовать режим управляемой гибкости, что гарантирует частые и разнонаправленные курсовые изменения, однако они не будут чрезмерными. К тому же, мы предполагаем, что разновекторность на валютном рынке может продолжаться по аналогии мая: когда период роста длился в течение 3-4 дней, а затем сменялся противоположным нисходящим направлением и наоборот", – рассказал банкир.

Доллар обновил курсовой рекорд

В то же время, Национальный банк обновил официальный курс доллара до исторического рекорда. Теперь он составляет 40,48 грн. Действовать же новый курс будет 30 мая.

В то же время, стоит помнить: во-первых, колебания гривни на самом деле не такие значительные, как может показаться. Во-вторых, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар – т.е., запас еще есть. А в-третьих, наличный курс уже превышал значения официального.

В свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса в интервью для OBOZ.UA ранее отмечал: преодоление официальным долларом планки в 40 грн было ожидаемым. Более того, по его словам, в ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

Кроме того, глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") напомнил: наличный курс за 40 грн/доллар в Украине был еще в июле 2022 года. И по прошествии почти 2-х лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась".

Он подсчитал, что с начала года гривня девальвировала на 5,3%. При этом правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году).

Как сообщал OBOZ.UA, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук же ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!