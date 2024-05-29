Такого курса еще не было: доллар приблизился к важной отметке

Национальный банк снова обновил официальный курс доллара до исторического рекорда. Теперь он составляет 40,48 грн. Действовать же новый курс будет 30 мая. В то же время, стоит помнить: во-первых, колебания гривни на самом деле не такие значительные, как может показаться. Во-вторых, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар – т.е., запас еще есть. А в-третьих, наличный курс уже превышал значения официального.

О росте курса сообщили в самом НБУ. Который обновляет его до исторического уровня уже 7 день подряд (без учета выходных). И за это время его уровень вырос почти на 1 грн – 21 мая официальный курс составлял 39,67 грн/доллар.

Причин для паники нет

В свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса в интервью для OBOZ.UA ранее отмечал: преодоление официальным долларом планки в 40 грн было ожидаемым. Более того, по его словам, в ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

Кроме того, глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") напомнил: наличный курс за 40 грн/доллар в Украине был еще в июле 2022 года. И по прошествии почти 2-х лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась".

Он подсчитал, что с начала года гривня девальвировала на 5,3%. При этом правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году).

"Сейчас мы где-то внутри этого "сценария". За почти 8 месяцев с начала отвязки от фиксированного курса в октябре 2023 гривня обесценилась на 8,8%. Это очень умеренные темпы девальвации для таких условий, в которых функционирует экономика и валютный межбанк. В целом ситуация на валютном рынке остается стабильной и контролируемой, что поддерживается значительными валютными резервами на уровне 42,4 млрд долл. и последовательной политикой отмены валютных ограничений", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук же ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

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