Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом после выходных

В обменниках Украины ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (19-25 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-41,8 грн. В то же время вечером 16 мая они покупали валюту в среднем по 41 грн, а продавали по 41,58 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в банках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там стоимость валюты будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,4-41,8.

Вечером 16 мая они покупают доллар в среднем по 41,2 грн. А продают по 41,74 грн.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. А разница между курсами покупки и продажи - до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"На следующей неделе за валютным рынком сохранится статус стабильного и прогнозируемого. Любые текущие курсовые колебания будут разнонаправленными и минимальными. Пока все потенциальные угрозы почти нивелированы", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также ожидается, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет минимальной. Что свидетельствует о:

Балансе между спросом и предложением.

Общей хорошей погоды на рынке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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