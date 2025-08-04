Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара в обменниках в ближайшие дни: к чему готовиться

За выходные в украинских обменниках подешевел доллар. В вечер понедельника 4 августа там выставили стоимость валюты на среднем уровне 41,12/41,72 грн (покупка/продажа), что на 6 коп. ниже в покупке и на 4 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 1 августа. В то же время, в банковском секторе ожидают, что в течение текущей недели (4-10 августа) курс доллара в обменниках вырастет – при чем, как в покупке, так и в продаже.

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В частности, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты в них будет находиться в рамках 41,6-42,2 грн. При этом ожидается, что:

Разница между курсами купли и продажи составит до 0,6-1 грн.

Разница курсов покупки – 0,3-0,5 грн.

Разница курсов продаж – 0,3-0,5 грн.

В целом же, подчеркнул банкир, несмотря на рост спроса на доллар, ожидать значительных изменений на валютном рынке не стоит. Ведь:

На рынке действует режим управляемой гибкости, согласно которому Нацбанк может осуществлять валютные интервенции, максимально насыщая спрос.

Равновесие между продавцами и покупателями уменьшает риск роста курсов", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

"Курсовые показатели доллара могут периодически и расти, и снижаться. Но такие изменения не будут представлять угрозу для устойчивости курсов и не будут провоцировать безумное поведение покупателей и продавцов валюты", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь до 30% сбережений. Причем 50% этих средств советуют вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

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