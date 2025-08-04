Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, во что лучше вкладывать деньги

В экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь до 30% сбережений. При этом 50% этих средств советуют вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

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В частности, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, речь идет о депозитах. А кроме того, облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и облигации самых известных украинских эмитентов, говорится в материале OBOZ.UA.

И лишь остальное – в наличные. Причем, по его словам, следует собрать т.н. валютный портфель – то есть инвестировать средства в разные валюты. По словам Козырева, оптимальной пропорцией станет:

до 50% вложить в доллар;

до 40% – в евро;

до 10% – в швейцарский франк.

В то же время, сами ОВГЗ, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, являются привлекательным инструментом для инвестиций из-за их высокой доходности, а также фактического удержания курса доллара Нацбанком. В частности, эксперт:

Отметил, что доходность украинских облигаций составляет около 16%.

Заверил, что "нигде в мире, особенно в надежных инструментах", такой доходности нет.

"А учитывая, что Национальный банк держит курс и будет держать дальше без изменений (он намертво привязан, потому что борется с инфляцией), то фактически вы имеете доходность в 16% в долларах годовых. Это о*игенная доходность", – рассказал эксперт.

В свою очередь, председатель правления АО "Универсал банк" Ирина Староминская рассказала OBOZ.UA, что одним из преимуществ ОВГЗ является то, что доходы по ним не облагаются налогом. А потому "могут выглядеть несколько привлекательнее для тех, кто хочет вложить финансы на более длительные сроки".

Как сообщал OBOZ.UA,в то же время, по словам экспертов, в настоящее время квартиры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Поскольку ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву" – однако сейчас, ввиду сильной зависимости рынка от военных действий и обстрелов, ситуация на нем непонятная, а следовательно, непредсказуемая.

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