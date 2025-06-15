Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшие дни: к чему готовиться

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на следующей неделе (16-22 июня) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. В то же время вечером 14 июня там покупали ее в среднем по 41,15 грн, а продавали по 41,7 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в обменниках. Как спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,6-41,8 грн.

Вечером же 14 июня они покупали доллар в среднем по 40,73 грн. А продают по 41,45 грн.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. А разница между курсами покупки и продажи – до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, на следующей неделе на валютном рынке будет сохраняться относительный паритет между покупателями и продавцами доллара. По его словам, разница между спросом и предложением не превысит 5-7%.

"Такое отличие вполне приемлемо. А замедление его роста будет происходить благодаря механизму валютных интервенций", – рассказал Лесовой.

При этом он подчеркнул: курсовые колебания все же могут происходить– причем как вверх, так и вниз. Тем не менее, заверил банкир они не будут шокировать – ведь:

На рынке действует режим управляемой гибкости.

Это убирает все возможные риски для стремительных курсовых изменений.

"Нас ожидает еще одна неделя относительного покоя. Курсовые изменения будут частыми, однако эти изменения не будут вести к глобальным курсовым преобразованиям", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время финансисты не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

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