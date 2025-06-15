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Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшие дни: к чему готовиться

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на следующей неделе (16-22 июня) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. В то же время вечером 14 июня там покупали ее в среднем по 41,15 грн, а продавали по 41,7 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в обменниках. Как спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,6-41,8 грн.

Вечером же 14 июня они покупали доллар в среднем по 40,73 грн. А продают по 41,45 грн.

Прогноз курса доллара в Украине

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. А разница между курсами покупки и продажи – до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

Курс доллара в украинских банках

В целом же, отметил банкир, на следующей неделе на валютном рынке будет сохраняться относительный паритет между покупателями и продавцами доллара. По его словам, разница между спросом и предложением не превысит 5-7%.

"Такое отличие вполне приемлемо. А замедление его роста  будет происходить благодаря механизму валютных интервенций", – рассказал Лесовой.

При этом он подчеркнул: курсовые колебания все же могут происходить– причем как вверх, так и вниз. Тем не менее, заверил банкир они не будут шокировать – ведь:

  • На рынке действует режим управляемой гибкости.
  • Это убирает все возможные риски для стремительных курсовых изменений.

"Нас ожидает еще одна неделя относительного покоя. Курсовые изменения будут частыми, однако эти изменения не будут вести к глобальным курсовым преобразованиям", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время финансисты не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

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