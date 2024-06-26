Государственный долг Украины достиг нового рекорда: что важно об этом знать

Государственный долг Украины продолжает расти, хоть и замедлил этот рост. Теперь он превышает 6,1 млрд. гривен, что стало новым историческим рекордом, но в долларовом эквиваленте госдолг даже уменьшился. Впрочем, дефолт в Украине не прогнозируется, ведь ситуация остается контролируемой.

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Как сообщили в Министерстве финансов, в мае 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 104,68 млрд грн – до 6,12 трлн грн, или $150,99 млрд. Из них:

72,12% общей суммы (4,41 трлн грн, или $108,89 млрд) – это внешний государственный и гарантированный государством долг;

27,88% суммы (1,7 трлн грн, или $42,1 млрд) – внутренний государственный и гарантированный государством долг.

Значительную часть составляет гарантированный государством долг Украины – это 317,5 млрд грн, или $7,84 млрд. Он состоит из внешнего (248,65 млрд грн (4,07%), или $6,14 млрд) и внутреннего долга (68, 85 млрд грн (1,13%) или $1,7 млрд).

Нюансы госдолга Украины

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") объяснил, как понимать текущую динамику и перспективы урегулирования государственного долга. Он подчеркнул, что в первую очередь увеличение долговой нагрузки на экономику и бюджет исключительно полномасштабной войной – в истории многие крупные войны финансировались за счет повышения налогов, наращивания государственного долга и помощи союзников.

Кроме того, наибольшая часть госдолга (перед официальными кредиторами) будет решаться после войны и по результатам ее завершения. Поскольку война начала РФ, именно она и должна понести за это симметричное финансовое наказание.

Украина со своей стороны продолжит вести себя как ответственный должник – будет избегать одностороннего дефолта и выполнять свои обязательства. В то же время, власти планируют реструктуризировать часть внешнего долга, чтобы облегчить долговую нагрузку на бюджет, и полностью будут обслуживать ОВГЗ, привлекаемые через аукционы (не исключая возможность реструктуризации ОВГЗ в портфеле Нацбанка).

Также OBOZ.UA сообщал, что в апреле госдолг увеличился в гривне на 1,5% (+86,2 млрд грн), а в валютном эквиваленте – на 0,3% (+0,5 млрд долл.). Ожидается, что соотношение госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП) к концу 2024 возраст вырастет до 94% ВВП (против 49% ВВП 2021 года).

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