Обесцение гривни вместо повышения налогов: украинцам рассказали, возможно ли это

В Украине не намерены прибегать к эмиссии гривни (выпуску денег, который приводит к общему увеличению денежной массы в обороте) вместо повышения налогов. Также не рассматривается вариант девальвации (обесценивания) нацвалюты.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), передают Українські новини. Он отметил: если потребности будут больше, "будут больше налоги".

"Никто не избежит принятия этого решения никакими манипуляциями или построением каких-либо "воздушных замков". Потому что альтернативы в качестве эмиссии или девальвации мы не рассматриваем", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил Гетманцев, в 2024 году повышение налогов должно принести бюджету Украины около 58 млрд грн. Кроме того, львиную долю дополнительной потребности на оборону в этом году должны покрыть ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).

Как и кому вскоре повысят налоги

Напомним: 17 сентября народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о повышении налогов. Согласно документу:

военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. К примеру, если сейчас с дохода в 20 тыс. грн военный сбор платится в размере 300 грн, то после повышения придется платить уже 1 000 грн;

плательщики единого налога на третьей группе будут платить военный сбор в 1% (сейчас не платят). То есть с дохода в 30 тыс. грн "ФОП" третьей группы заплатит 300 грн;

"ФОП" на первой, второй и четвертой (аграрии) форме единого налога будут платить военный сбор в размере 10% минимальной зарплаты. На сегодня это 800 грн;

банки заплатят налог на прибыль в размере 50%. Это объясняют тем, что банки смогли получить фактически аномальные доходы за счет ОВГЗ. Небанковские финансовые учреждения заплатят 25% налога на прибыль.

Кабинету министров поручат разработать законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их направления на нужды финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Таким образом, обычный украинец с зарплатой в 30 тыс. грн после повышения военного сбора заплатит вместо 450 грн (1,5%) 1 500 грн (это уже 5%).

"ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн больше (военный сбор не платил, а будет платить 1%).

"ФОП" второй группы с доходом в 30 тыс. грн ежемесячно будет платить на 800 грн больше (военный сбор не платил, а будет платить 10% минимальной зарплаты).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что этот законопроект не затрагивает напрямую сферу строительства, опосредованное влияние на нее окажет (в случае окончательного принятия документа в нынешнем виде). В частности, повышение военного сбора до 5% увеличит операционные расходы, что может привести к росту цен на жилье и другие строительные объекты.

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