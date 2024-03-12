Украинцам приготовили новый отпуск: сколько дней можно будет отдыхать согласно проекту Кабмина

В Украине в Кабмине готовят новый проект Кодекса законов о труде. Он предполагает, в том числе, и изменения продолжительности отпуска. Украинцы вместо 24 дней смогут отдыхать 28 дней в году.

Как говорится в материале OBOZ.UA, кодекс разработало Минэкономики. Сейчас отдыхать 28 дней могут только некоторые категории украинцев. Среди них, например, те, кто постоянно работают за компьютером. По новым правилом 28 дней смогут отдыхать все, кто трудится полный рабочий день.

Кроме того, в законе будут указаны признаки трудовых отношений. Если в отношениях между работодателем и сотрудником есть хотя бы три из указанных признаков, считается, что между ними есть трудовые отношения.

Речь идет о следующих признаках:

человек лично выполняет работу;

работа выполняется под контролем работодателя;

не установлен конкретный объем работ, а работа постоянной;

человек соблюдает правила внутреннего трудового порядка;

рабочему предоставляют средства производства (оборудование, инструменты и т.п.);

систематическая выплата заработной платы;

установленный рабочий график;

возмещение расходов, связанных с выполнением работы.

Федерация профессиональных союзов Украины проект нового кодекса не поддержала, они призывают власти вместе доработать документ. Заместитель председателя ФПУ Александр Шубин позицию организации объяснил так: "происходит сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно упраздняется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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