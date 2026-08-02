Германия приступила к конфискации имущества украинцев: что может лишить беженцев помощи

Немецкий Jobcenter при назначении социальной помощи проверяет не только доходы украинских беженцев, но и их сбережения, недвижимость, автомобили и другие активы, которые можно использовать для собственного содержания. По истечении первого года получения выплат правила становятся более строгими: лимит разрешенных сбережений сокращается до 15 тысяч евро на каждого члена семьи, а контроль за трудоспособными получателями помощи усиливается.

Видео дня

Об этом сообщили в Федеральном агентстве по занятости. Именно от совокупного финансового положения семьи часто зависит, будет ли у человека право на государственную поддержку.

Социальная помощь от Jobcenter предназначена для людей в возрасте от 15 лет, постоянно проживающих в Германии, еще не достигших пенсионного возраста и действительно нуждающихся в финансовой помощи. Доходов семьи должно быть недостаточно для покрытия базовых расходов на жилье, питание, коммунальные услуги и другие необходимые нужды.

Однако сам факт отсутствия работы ещё не гарантирует получение выплат. Перед принятием решения сотрудники Jobcenter проверяют, есть ли у заявителя активы, которые можно продать или использовать для покрытия собственных расходов.

Какое имущество может быть учтено

При оценке права на социальную помощь учитывается практически всё имущество, имеющее реальную финансовую ценность. В частности, проверке подлежат:

наличные средства;

деньги на банковских счетах;

ценные бумаги и другие финансовые инвестиции;

автомобили;

драгоценные металлы и ювелирные изделия;

накопительные страховые полисы;

квартиры, дома и другая недвижимость;

другие активы, которые можно быстро реализовать и получить средства.

Главный принцип немецкой системы социальной поддержки заключается в том, что человек должен сначала использовать собственные финансовые ресурсы, если они доступны, и только после этого претендовать на государственную помощь.

Какие лимиты на сбережения разрешены

Вместе с тем законодательство предусматривает определенные исключения. После первого назначения помощи действует так называемый "период ожидания", в течение которого правила являются более мягкими.

В первый год получения выплат первому члену семьи разрешается хранить активы на сумму до 40 тысяч евро без потери права на помощь. Для каждого следующего члена семьи этот лимит увеличивается еще на 15 тысяч евро. Например , семья из двух человек может владеть имуществом и сбережениями на сумму до 55 тысяч евро, не теряя возможности получать социальные выплаты.

Если же выплаты приостанавливаются хотя бы на один полный месяц, например из-за официального трудоустройства, период ожидания может быть продлен. Отмечается, что это позволяет людям, потерявшим новую работу, повторно обратиться за помощью без немедленного применения более жестких требований.

Через год правила становятся более строгими

По истечении первого года получения помощи условия значительно меняются. Необлагаемый лимит сокращается до 15 тысяч евро на каждого члена семьи.

Если объем сбережений или другого имущества превышает установленный порог, заявитель должен использовать часть собственных средств для обеспечения жизни. Только после того, как активы уменьшатся до допустимого уровня, можно повторно претендовать на государственную поддержку.

В то же время законодательство предусматривает возможность получения помощи отдельными нетрудоспособными членами семьи, если они проживают вместе с человеком, имеющим право на выплаты от Jobcenter. Для этого необходимо подать отдельное заявление в центр занятости.

Проверка имущественного положения — лишь одно из направлений усиления контроля за получателями социальной помощи в Германии. В последнее время центры занятости всё внимательнее следят за тем, активно ли трудоспособные беженцы ищут работу и выполняют ли они требования индивидуального плана трудоустройства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, большинство украинцев, находящихся в Польше, планируют остаться в этой стране в будущем. По данным свежего исследования, начиная с 2022 года намерения украинцев претерпели существенную трансформацию. В течение ближайшего года покинуть Польшу планируют всего 10% беженцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!