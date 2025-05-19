Украинские обменники продают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках изменили курс доллара. В полдень понедельника 19 мая они определили его в средние 41,01/41,57 грн (покупка/продажа), что на 1 коп. віше в покупке, но на ту же 1 коп. ниже в продаже, чем вечером пятниці 16 мая.

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Переписали курс наличной валюты и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,2/41,8 грн (покупка/продажа), что на 6 коп. выше в покупке.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,67-41,85 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,67 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Универсал Банк – 41,75 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,8 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 40,75-41,35 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,42 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Универсал Банк – 40,75 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,15 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

К какому курсу готовиться

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на текущей неделе (19-25 мая) стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,4-41,8 грн. Таким образом:

в банках ожидается рост курса в покупке;

в обменниках – и в покупке, и в продаже.

В целом, рассказал банкир, ситуация на валютном рынке будет зависеть от ряда факторов. В частности:

Активности регулятора на межбанке и действие режима управляемой гибкости.

"Это делает невозможным резкие курсовые движения. Никаких обвалов или стремительного роста курса доллара не произойдет", – объяснил Лесовой.

Активного развития основных отраслей экономики, которые питают ВВП.

Речь об оборонно-промышленном комплексе, агропромышленном комплексе, строительстве, машиностроении и т. п.

Активизации экспортеров.

Накануне завершения действия экономического "безвиза" со странами ЕС важно пополнение международных резервов через внешнеэкономическую деятельность и сокращение разрыва с объемами импорта", – подчеркнул банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой.

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