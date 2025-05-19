Следует готовиться к новому курсу доллара: украинцам рассказали, что будет с валютой в банках в ближайшие дни

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, на текущей неделе (19-25 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-41,8 грн. В то же время вечером 18 мая они покупали доллар по среднему курсу 41,18 грн, а продавали по 41,74 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,4-41,8 грн.

Вечером же 18 мая они покупали доллар в среднем по 40,8 грн. А продавали по 41,5 грн.

В целом же, рассказал банкир, ситуация на валютном рынке будет зависеть от ряда факторов. В частности:

Активности регулятора на межбанке и действие режима управляемой гибкости.

"Это делает невозможным резкие курсовые движения. Никаких обвалов или стремительного роста курса доллара не произойдет", – объяснил Лесовой.

Аактивного развития основных отраслей экономики, которые питают ВВП.

Речь об оборонно-промышленном комплексе, агропромышленном комплексе, строительстве, машиностроение и т.п.

Активизации экспортеров.

Накануне завершения действия экономического "безвиза" со странами ЕС, важно пополнение международных резервов через внешнеэкономическую деятельность и сокращение разрыва с объемами импорта", – подчеркнул банкир.

При этом он отметил: любые текущие курсовые колебания в наличном сегменте рынка будут разнонаправленными. А также минимальными.

"За валютным рынком сохранится статус стабильного и прогнозируемого. Пока все потенциальные угрозы почти нивелированы", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой.

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