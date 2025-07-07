Украинские обменники продают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

За выходные в украинских обменниках заметно переписали переписали курс доллара. В полдень понедельника 7 июля они определили его в средние 41,12/41,8 грн (покупка/продажа), что на 18 коп. ниже в покупке, но на 5 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 4 июля.

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Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Там стоимость наличного доллара выставили на среднем уровне 41,43/41,99 грн (покупка/продажа). Это:

На 2 коп ниже в покупке.

На 1 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,86-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,92 грн.

Райффайзен Банк – 41,86 грн.

ПУМБ – 42,1 грн.

Сенс Банк – 42,05 грн.

Укрсиббанк – 41,95 грн.

Таскомбанк – 42,1 грн.

абанк – 42,1 грн.

Прокредит Банк – 41,95 грн.

Покупают же они ее по 41,86-42,1 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,92 грн.

Райффайзен Банк – 41,86 грн.

ПУМБ – 42,1 грн.

Сенс Банк – 42,05 грн.

Укрсиббанк – 41,95 грн.

Таскомбанк – 42,1 грн.

абанк – 42,1 грн.

Прокредит Банк – 41,95 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом доллара в ближайшие дни

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, с понедельника в украинских обменниках и банках ожидается заметное изменение курса доллара. Так:

В период с 7 по 13 июля стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42 грн.

Таким образом, и в банках, и в обменниках прогнозируется рост стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

При этом подчеркивается: курсовые отклонения будут находиться в пределах 1-1,5% в неделю. А разница между курсами купли и продажи составит до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"Прочная гривня значительно повышает доверие граждан к чисто гривневым инструментам для сохранения средств. Например, Облигациям внутреннего государственного займа или депозитов", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска – банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости. Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.

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