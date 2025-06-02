Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках подешевел доллар. В полдень понедельника 2 июня они определили его в средние 41,1/41,55 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. ниже как в покупке, так и в продаже, чем было вечером пятницы 30 мая.

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Произошли изменения и в банках. Там стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 41,2/41,74 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. выше в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 41,62-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,72 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,85 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,62 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,8 грн.

Покупают же они его по 41,62-41,9 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,72 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,85 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,62 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,8 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на начало июня

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что в начале июня в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в банках и обменниках стоимость валюты будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. Таким образом:

В банках прогнозируется рост курса как в покупке, так и в продаже.

В обменниках – аналогичные процессы.

"На рынке будет царить относительное спокойствие без каких-либо признаков ажиотажа. Майские тренды продлятся и в начале июня: текущие изменения, как и разница между курсами межбанка и наличного рынка, будут минимальными", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. По прогнозу, в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн.

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