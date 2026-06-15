Украинские обменники "отказались" от старого курса: сколько стоит доллар 15 июня
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За выходные в украинских обменниках заметно подешевел доллар. В полдень понедельника 15 июня там определили его курс в средние 44,42/45,02 грн (покупка/продажа), что на 12 коп. ниже в покупке и на 10 коп. в продаже, чем было вечером 12 числа.
Снизили курс и в банках. Там стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 44,55/45,1 грн. Это:
- на 5 коп. ниже в покупке;
- на 2 коп. в продаже.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 45,05-5,3 грн. Так:
- ПриватБанк – 45,05 грн;
- Ідея Банк – 45,3 грн;
- Сенс Банк – 45,1 грн;
- Таскомбанк – 45,07 грн;
- Юнекс Банк – 45,17 грн;
- ПУМБ – 45,3 грн;
- Правекс Банк – 45,1 грн;
- Укрсиббанк – 45,2 грн;
- Універсал Банк – 45,1 грн;
- Райффайзен Банк – 45,09 грн;
- А-банк – 45,2 грн.
Покупают же они ее по 44,45-44,7 грн. В частности:
- ПриватБанк – 44,45 грн;
- Ідея Банк – 44,6 грн;
- Сенс Банк – 44,65 грн;
- Таскомбанк – 44,55 грн;
- Юнекс Банк – 44,5 грн;
- ПУМБ – 44,7 грн;
- Правекс Банк – 44,65 грн;
- Укрсиббанк – 44,6 грн;
- Універсал Банк – 44,6 грн;
- Райффайзен Банк – 44,6 грн;
- А-банк – 44,5 грн.
Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.
Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю
В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 21 июня) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 44,3-45 грн. Таким образом, и там, и там ожидается снижение стоимости валюты и в покупке, и в продаже.
При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:
- до 0,5-0,6 грн в банках;
- до 0,6-1 грн в обменниках.
Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.
А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.
"Валютный рынок, вероятнее всего, останется в пределах умеренной стабильности. Возможны короткие колебания, но оснований для существенного изменения курсовой динамики пока нет", – спрогнозировал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, несмотря на то, что в последнее время официальный курс доллара в Украине побил несколько рекордов, в экспертной среде не ожидают обвала гривни. По прогнозам, максимум, что может произойти – это ощутимые временные колебания.
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