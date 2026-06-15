Украинские обменники "отказались" от старого курса: сколько стоит доллар 15 июня

За выходные в украинских обменниках заметно подешевел доллар. В полдень понедельника 15 июня там определили его курс в средние 44,42/45,02 грн (покупка/продажа), что на 12 коп. ниже в покупке и на 10 коп. в продаже, чем было вечером 12 числа.

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Снизили курс и в банках. Там стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 44,55/45,1 грн. Это:

на 5 коп. ниже в покупке;

на 2 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 45,05-5,3 грн. Так:

ПриватБанк – 45,05 грн;

Ідея Банк – 45,3 грн;

Сенс Банк – 45,1 грн;

Таскомбанк – 45,07 грн;

Юнекс Банк – 45,17 грн;

ПУМБ – 45,3 грн;

Правекс Банк – 45,1 грн;

Укрсиббанк – 45,2 грн;

Універсал Банк – 45,1 грн;

Райффайзен Банк – 45,09 грн;

А-банк – 45,2 грн.

Покупают же они ее по 44,45-44,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 44,45 грн;

Ідея Банк – 44,6 грн;

Сенс Банк – 44,65 грн;

Таскомбанк – 44,55 грн;

Юнекс Банк – 44,5 грн;

ПУМБ – 44,7 грн;

Правекс Банк – 44,65 грн;

Укрсиббанк – 44,6 грн;

Універсал Банк – 44,6 грн;

Райффайзен Банк – 44,6 грн;

А-банк – 44,5 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 21 июня) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 44,3-45 грн. Таким образом, и там, и там ожидается снижение стоимости валюты и в покупке, и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Валютный рынок, вероятнее всего, останется в пределах умеренной стабильности. Возможны короткие колебания, но оснований для существенного изменения курсовой динамики пока нет", – спрогнозировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, несмотря на то, что в последнее время официальный курс доллара в Украине побил несколько рекордов, в экспертной среде не ожидают обвала гривни. По прогнозам, максимум, что может произойти – это ощутимые временные колебания.

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