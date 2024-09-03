Украинские обменники отказались от старого курса: как изменили стоимость доллара

Украинские обменники заметно переписали курс доллара. В полдень 3 сентября они выставили его на среднем уровне 40,6/41,52 грн (покупка/продажа), что сразу на 36 коп. дешевле в покупке, но на 11 коп. дороже в продаже, чем вечером предыдущего дня.

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А вот в банках изменений практически не произошло. Они определили стоимость наличной американской валюты в средние 41/41,45 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дороже в продаже, чем днем ранее;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,37-41,5 грн. Так:

ПриватБанк – 41,4 грн;

Укрэксимбанк – 41,45 грн;

Райффайзен Банк – 41,37 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,45 грн;

Универсал Банк – 41,4 грн;

OTP Bank – 41,5 грн.

Покупают же они ее по 40,4-41 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,8 грн;

Укрэксимбанк – 40,85 грн;

Райффайзен Банк – 41,05 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Сенс Банк – 41,15 грн;

УкрСиббанк – 40,9 грн;

Универсал Банк – 40,4 грн;

OTP Bank – 41 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Каким будет курс доллара в начале сентября

В свою очередь, финансовій аналитик Алексей Козырев сообщил, что на текущей рабочей неделе (заканчивается 6 сентября) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,6 до 41,7 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

Такая же ситуация ожидается и в обменниках. Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,65 до 41,6 грн.

В целом же, отметил он, прошлая неделя закончилась для гривни хорошо: нацвалюта укрепилась по отношению к доллару на межбанке до 41,00/41,03 грн. Основными же мотиваторами для валютного рынка Украины на текущей неделе будут текущие хозяйственные расчеты бизнеса после начала нового отчетного периода. В том числе расчеты с персоналом по итогам августа.

"Как всегда в такой ситуации, компаниям понадобится гривня, которая, с одной стороны, будет активизировать экспортеров (преимущественно аграриев) по продаже валютной выручки на межбанке, а с другой, несколько снизит возможности импортеров по покупке валюты. Это обычно работает на ситуативное укрепление позиций гривни, но в этот раз явно вмешается фактор войны", – рассказал Козырев.

Кроме того, признал он, после последних обстрелов Россией энергетической и критической инфраструктуры многих областей Украины правительству придется снова закупать импортное оборудование для возобновления энергогенерации, а также электроэнергию за границей. Что:

увеличит спрос на валюту для оплаты таких контрактов на межбанке;

может нивелировать весь имеющийся позитив для гривни.

"Поэтому рассчитывать на значительное проседание на торгах валютных котировок по отношению к доллару не стоит. Нацбанк останется главным продавцом американской валюты на межбанке и своими ценниками, объемами интервенций и частотой их проведения будет практически формировать курсовой тренд по безналичному доллару всю эту неделю", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

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