Украинские обменники готовятся менять курс доллара: сколько будет стоить в ближайшие дни

В украинских обменниках ожидается зметный рост курса доллара – причем как в покупке, так и в продаже. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (18 июля) он будет находиться в пределах от 41,4 до 42,1 грн. Вечером же 16 июля обменные пункты покупают валюту по 41,33 грн, а продают по 41,91 грн.

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А вот в банках прогнозируется снижение курса в покупке при росте в продаже. Как рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев, в них он будет находиться в пределах от 41,3 до 42,2 грн. Вечером же 16 июля банки:

покупают доллар в среднем по 41,55 грн;

продают – 42,05 грн.

"Нацбанку, в зависимости от развития событий на мировых площадках, придется и дальше тушить курсовые пожары на рынке по доллару. А по возможности, косвенно и по курсу евро по отношению к гривне", – говорится в сообщении.

Тем не менее, отметил аналитик,в ближайшую неделю Нацбанку не составит особого труда "удерживать курс доллара в нужном ему коридоре". Ведь, по словам Козырева, валютный рынок "очень зажат ограничениями Нацбанка валютного рынка".

"Дефицит доллара на торгах будет традиционно закрывать НБУ. Скорее всего, ему придется проводить свои интервенции практически каждый день", – спрогнозировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в банковском секторе не советуют украинцам переводить в евро другие валюты – в частности доллары. Причем даже несмотря на то, что в последнее время евровалюта продемонстрировала существенный рост. Специалисты уверены: фундаментальных причин для существенных курсовых колебаний нет.

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