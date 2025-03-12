Украинские беженцы покидают некоторые страны Европы: откуда едут больше всего

По состоянию на 31 января 2025 4,3 миллиона украинцев находятся под временной защитой в странах ЕС (Европейский Союз). При этом в Дании, Франции, Австрии и Литве количество украинских граждан уменьшилось.

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Об этом сообщаетЕвростат. Начиная с первых дней полномасштабной агрессии России, украинцы массово покидали свою родину, ища убежища в соседних и дальних государствах.

На стыке 2024 и 2025 годов ситуация с временной защитой в ЕС начала претерпевать определенные изменения. Наибольшее количество бенефициаров временной защиты по состоянию на 31 января 2025 года находилось в Германии (1170250 человек; 27,3%), Польше (993015; 23,2%) и Чехии (394985; 9,2%).

Эти страны остаются самыми популярными направлениями среди украинцев. Наибольшее сокращение количества беженцев наблюдается в Дании (-2245; -6,1%), Франции (-660; -1,1%), Австрии (-420; -0,5%) и Литве (-155; -0,3%). Причины могут варьироваться от завершения спецпрограмм до изменений в политике принимающих стран.

На конец января украинцы составляли более 98,4% бенефициаров временной защиты в ЕС. Из них 44,8% – это женщины, 31,8% – дети и 23,4% – мужчины.

Ранее издание Politico писало, что угроза обострения войны в Украине и возможное прекращение военной поддержки со стороны США вынуждают страны Европейского Союза готовиться к новому массовому потоку украинских беженцев. По данным Евростата, на декабрь 2024 более 4,3 миллиона украинцев находились под временной защитой в европейских странах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Австрия планирует ввести более строгие ограничения на социальные выплаты из-за значительного притока беженцев из Украины, в частности из Закарпатья. Основная цель изменений – предотвратить мошенничество и уменьшить финансовую нагрузку на государство.

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