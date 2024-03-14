Украинские банки резко переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

На фоне обновления Нацбанком официального курса доллара до исторического уровня, наличный курс в банках ощутимо вырос. Утром 14 марта они определили его в средние 38,5/39 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дороже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

В целом крупные учреждения покупают валюту по 38-38,6 грн. Так:

ПриватБанк – 38,35 грн;

Укрэксимбанк – 38,4 грн;

ПУМБ – 38,6 грн;

Сенс Банк – 38,55 грн;

Укрсиббанк – 38,5 грн;

Универсал Банк – 38 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,5 грн.

Продают же они ее по 38,95-39,15 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,95 грн;

Укрэксимбанк – 38,99 грн;

ПУМБ – 39,1 грн;

Сенс Банк – 39,15 грн;

Укрсиббанк – 39,1 грн;

Универсал Банк – 39,1 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,15 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Что сделали с долларом в обменниках

А вот в обменниках другая ситуация. Утром 14 марта они выставили курс доллара на среднем уровне 38,3/39 грн (покупка/продажа), что:

на 20 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 4 коп. дороже в продаже.

Исторический курс

В то же время Национальный банк в очередной раз обновил рекорд официального курса доллара. На 14 марта он установил его на уровне 38,79 грн, что сразу на 30 коп. превышает вчерашний. Тем не менее, волноваться из-за этого не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Более того, хотя рост официального курса до рекордных значений уже стал достаточно частым явлением для Украины, после этого обычно происходит снижение. Причем не редко значительное.

Последний раз же рекордная планка пробивалась 22 февраля – когда официальный курс составил 38,62 грн. Таким образом, новый рекорд превысил прежний сразу на 13 коп.

Что будет дальше

В то же время, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет еще больше – до 41,02 грн. Однако и здесь волноваться не стоит – ведь согласно прогнозу агентства, по базовому сценарию развития дальнейших событий, правительство Украины и НБУ "сохранят свой административный потенциал". Причем даже "перед лицом серьезных военных угроз".

Кроме того, подчеркивается, в среднесрочной перспективе экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4-5%. Однако только "при отсутствии значительной эскалации войны".

А вот в долгосрочной перспективе все не так радужно. "Восстановление до довоенного уровня маловероятно в обозримом будущем", – признали в S&P Global Ratings.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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