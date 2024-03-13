Прогнозы по доллару сбываются: банки и обменники резко переписали курс валюты

Доллар в Украине продолжает стремительно дорожать – растет и наличный, и официальный курс валюты. Утром в среду, 13 марта, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 38,35/38,85 грн (покупка/продажа), в небанковских обменниках – 38,5/38,96 грн. В некоторых крупных финучреждениях стоимость доллара превысила отметку в 39 грн (в продаже).

Таким образом, сбывается прогноз банковского сектора, который на текущей неделе (11-17 марта) ожидал заметного роста курса наличного доллара. Как сообщал OBOZ.UA, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в этот период стоимость американской валюты будет находиться в пределах38,8-39,9 грн.

За последние сутки курс доллара вырос в банках на 15-20 копеек, а в обменниках – на 26-69 копеек, свидетельствуют данные профильного портала. Официальный курс Нацбанка поднялся менее заметно – на 11 копеек.

Что касается официального курса доллар-гривня, то Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал стоимость "бакса" на 13 марта на уровне 38,49 грн. Это:

на 11 копеек выше курса, действовавшего во вторник 12 марта;

на 10 копеек дороже, чем было неделю назад;

все еще на 13 копеек ниже рекордного официального курса (38,62 грн/долл., был установлен 22 февраля 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара установился еще выше банковского и в покупке, и в продаже, приблизившись к 39 грн/долл. Так, американскую валюту "с рук" 13 марта предлагают по цене 38,80/38,97 грн (покупка/продажа), что на 25-33 дороже, чем накануне.

Среди крупнейших коммерческих банков 13 марта дешевле всего продает государственный Укргазбанк – по 38,4 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в "Креди Агриколь" и государственном Сенс Банке – по 39,1 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (Монобанк) – 37,85 грн. А выгоднее всего продавать валюту 13 марта в Сенс Банке, за 38,65 грн/долл.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38,35 38,95 Ощадбанк 38,3 38,84 ПУМБ 38,3 38,8 Сенс Банк 38,65 39,1 Укрсиббанк 38,3 38,9 Креди Агриколь Банк 38,5 39,1 Универсал Банк 37,85 38,95 Укрэксимбанк 38,35 38,95 Укргазбанк 37,9 38,4

Напомним, в целом в марте, согласно ожиданиям Лесового, сохранится высокая конкуренция среди продавцов валюты. В связи с этим разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет минимальной – до 10-20 коп.

"В течении марта можно ожидать, что ситуация на рынке будет более или менее прогнозируемой. Любые факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока неактивированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – сказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Впрочем, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/долл., т.е., всего на 32 коп. ниже.

Национальный банк Украины (НБУ) сам по себе не дает прогнозов курса гривни к доллару и другим иностранным валютам. Однако, как рассказал аналитик Александр Паращий, из макроэкономических расчетов регулятора следует, что Нацбанк может ожидать роста курс доллара на 7,5-10% в год. Если такие подсчеты верны, в 2024-м среднегодовой курс окажется на уровне 39 грн, а в 2026-м – 46,1 грн.

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