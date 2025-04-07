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Украинские банки продают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
1,2 т.
Украинские банки продают доллар по новому курсу

В украинских банках за выходные существенно подешевел курс наличного доллара. Утром понедельника 7 марта они выставили его курс на среднем уровне 40,83/41,43 грн (покупка/продажа), что на 12 коп. ниже в покупке и на 7 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 4 марта.

Видео дня

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,33-41,6 грн. Так:

  • ПриватБанк – 41,33 грн;
  • ПУМБ – 41,6 грн;
  • Райффайзен Банк – 41,35 грн;
  • Сенс Банк – 41,4 грн;
  • Укрсиббанк – 41,5 грн;
  • Таскомбанк – 41,45 грн;
  • абанк – 41,6 грн;
  • Прокредит Банк – 41,4 грн.
В украинских банках снизили курс доллара

Покупают же они ее по 40,73-41 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 40,73 грн;
  • ПУМБ – 41 грн;
  • Райффайзен Банк – 40,8 грн;
  • Сенс Банк – 40,9 грн;
  • Укрсиббанк – 40,9 грн;
  • Таскомбанк – 40,85 грн;
  • абанк – 41 грн;
  • Прокредит Банк – 40,85 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс доллара в украинских банках

Переписали курс доллара и в обменниках – но только в покупке. Там его выставили на среднем уровне 40,8/41,2 грн (покупка/продажа). Что:

  • на 17 коп. выше в покупке;
  • осталось на прежнем уровне в продаже.
В украинских обменниках вырос курс доллара

Что будет с валютой до конца недели

В то же время, по словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, на текущей неделе (7-13 апреля) стоимость валюты в банках будет находиться в пределах 41,4-41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы ожидаются в банках. Там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,4-41,8 грн.

При этом Лесовой подчеркнул: в целом, НБУ продолжает держать баланс между спросом и предложением. Удается же ему это благодаря валютным интервенциям.

Как объяснил банкир, это "не дает курсу резко пойти вверх". А разница курсов на межбанке и наличном рынке останется минимальной, "что соответствует духу стратегии Нацбанка".

"В ближайшей неделе курс валют останется стабильным, а значительных скачков не ожидается. Рынок работает в прогнозируемом режиме, что позволяет украинским планировать финансы без лишнего волнения", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде советуют украинцам держать сбережения в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Ведь в настоящее время они демонстрируют наиболее высокий уровень доходности.

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