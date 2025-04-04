Украинские банки принимают валюту по новому курсу: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках подешевел наличный доллар. Утром 4 апреля они определили его курс в средние 40,98/41,55 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. ниже в покупке и на 12 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,41-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,41 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,41 грн;

Універсал Банк – 41,55 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,5 грн;

Таскомбанк – 41,6 грн;

абанк – 41,6 грн;

Прокредит Банк – 41,55 грн.

Покупают же они ее по 40,55-41,05 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,81 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41 грн;

Універсал Банк – 40,55 грн;

Сенс Банк – 41,05 грн;

Укрсиббанк – 40,95 грн;

Таскомбанк – 41 грн;

абанк – 41 грн;

Прокредит Банк – 41 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 40,66/41,35 грн (покупка/продажа). Что:

на 16 коп. ниже в покупке;

на 10 коп. в продаже.

Валютного кризиса не будет

В то же время, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала OBOZ.UA, что в апреле на валютном рынке Украины не ожидается значительных изменений. По прогнозу, при сохранении текущих тенденций, ситуация будет похожа на мартовскую. А потому в ближайшее время украинцам не стоит опасаться валютного кризиса.

При этом она подчеркнула: геополитические новости скорее будут создавать психологический эффект, чем реально влиять на курсовые тренды.

"Глобальные факторы, такие как колебания доллара в мире или возможные переговоры о завершении войны (скорее результативность таких переговоров), не станут определяющими для украинского валютного рынка. В условиях войны главным игроком остается Национальный банк, проводящий взвешенную политику", – рассказала Мустафаева.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк же больше не рассчитывает официальный курс гривни к ряду валют – в частности, к российскому и беларускому рублям. Изменения вступили в силу с 31 марта.

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