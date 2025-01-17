Украинские банки готовятся менять курс доллара: сколько будет стоить с понедельника

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (20-26 января) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 42,2-43,2 грн. В то же время вечером 17 января банки покупают доллары в среднем по 42,1 грн, а продают по 42,65 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в обменниках. По прогнозу банковского сектора, с понедельника курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках, – 42,2-43,2 грн. Вечером же 11 января они:

покупают валюту в среднем по 42,11 грн;

продают – по 42,67 грн.

"Неделя может иметь признаки нервозности, хотя фактически, учитывая курсовые ожидания, это состояние останется "за скобками". Ведь регулятор крепко держит ситуацию под контролем, пытаясь избежать немотивированных и ажиотажных проявлений", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он подчеркнул: главной задаче НБУ в январе является эффективное преодоление инфляционного давления. А также удержание в балансе спроса и предложения.

"На фоне действия режима управляемой гибкости основной инструментарий для достижения этой цели останется неизменным – валютные интервенции, ведь международные резервы Украины на достаточном уровне (в начале января – около 44 млрд долларов). Именно поэтому мы считаем, что в середине месяца официальный курс будет оставаться более или менее стабильным и будет находиться в коридоре 42-42,5 грн/доллар", – резюмировал банкир.

Сам же НБУ обновил официальный курс доллара на 20 января до 42,13 грн. Что на 4 коп. ниже текущего (который будет дейтсовать и на выходных).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы могут сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги – т.е. провести обратный обмен. Это предусмотрено правилами Нацбанка.

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