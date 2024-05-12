Украине пришлось привлечь аварийные поставки электроэнергии из других стран: в каких областях уже нет электроэнергии

По состоянию на 12 мая в энергосистеме Украины зафиксирована сбалансированная работа с покрытием потребностей в электроэнергии за счет собственной генерации, импорта и аварийной помощи из других стран. В результате боевых действий 7 областей столкнулись с обесточиванием: в Харьковской области остались без света более 1100 абонентов, в Донецкой области – 4,6 тысячи абонентов, в Херсоне – 2,9 тысячи точек учета.

Об общей ситуации в энергосистеме рассказали в Министерстве энергетики Украины. "Потребности потребителей в электроэнергии покрываются собственным производством, импортом, а также аварийной помощью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суммарный объем экстренных поставок составил менее 3% от суточного потребления электроэнергии. В настоящее время Украина осуществляет аварийную поставку электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии, а также оказывает аварийную помощь Польше, получая излишки электроэнергии из ее энергосистемы.

В Донецкой области произошло обесточивание шахты. Минэнерго отмечает, что в момент аварии на предприятии не было работников, поэтому никто не пострадал. А импорт электроэнергии на 12 мая составляет на уровне 6871 МВт*ч.

Где уже нет света: ситуация в регионах

По состоянию на 12 мая из-за боевых действий произошло обесточивание потребителей в разных областях страны. В Харьковской области из-за ночных обстрелов было выключено электроснабжение для 1146 абонентов, а утром цифра точек учета без напряжения составляет 32,7 тысячи.

Из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 4,6 тысячи абонентов в 7 населенных пунктах Донецкой области. Энергетики заживили 3,6 тысяч абонентов в 2 населенных пунктах, однако, на утро остаются без напряжения 47,7 тысяч абонентов.

В Запорожской области технологическое нарушение привело к отключению электроснабжения для 2418 абонентов, однако на следующий день все абоненты были восстановлены, но 3731 точка учета в 51 населенном пункте остается без напряжения из-за боевых действий.

Львовская область понесла потери электроснабжения из-за повреждения газопровода в Стрыйском районе, что привело к обесточению 15 жилых домов. В то время как в Николаевской области из-за боевых действий были обесточены 2 населенных пункта, но все абоненты уже восстановлены.

Из-за технологического нарушения обесточены 510 абонентов в 3 населенных пунктах Сумской области. На утро остаются отключенными 4,3 тысяч точек учета в 72 населенных пунктах, из них 3847 абонентов – из-за боевых действий.

В Херсонской области осталось без напряжения 2,9 тысяч точек учета в городе Херсон, а в области – 25,8 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах. В то время как в Черниговской области в результате боевых действий остаются обесточенными 1,5 тысячи абонентов в 27 населенных пунктах.

Что нужно делать для улучшения ситуации в энергетике

Со своей стороны, в Минэнерго призвали украинцев снизить использование энергоемких приборов в пиковое время. Особенно вечером с 17:00 до 22:00.

Промышленность – просмотр производственных процессов уменьшения нагрузки на энергосистему. А также "максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в связи с атаками на энергетическую инфраструктуру, повлекшие потерю более 8 гигаватт энергетических мощностей, рассматривается возможность повышения тарифов на электроэнергию в Украине. Планируется повышение с уровня 2,64 до 3,5-4 гривен за киловатт-час с целью подготовки к следующему отопительному сезону.

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