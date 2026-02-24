Украина ударила по российским пропагандистам: Зеленский подписал указ о новых санкциях

К четвертой годовщине полномасштабного вторжения Украина ввела в действие новый пакет санкций против 29 граждан РФ и 15 российских структур, связанных с пропагандой и оккупационными администрациями. Санкции направлены на тех, кто поддерживает агрессию против Украины, фальсифицирует историю и причастен к хищению украинских архивов и культурных ценностей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, российская пропаганда давно стала отдельным видом оружия и не менее опасным, чем ракеты или дроны.

Оно направлено на оправдание агрессии, легитимизацию оккупации украинских территорий и попытки стереть украинскую идентичность. Именно поэтому, по словам Зеленского, санкции против идеологических исполнителей этой политики являются принципиальным шагом в защите национальной безопасности.

Кого коснулись ограничения

Новым решением Украины санкции введены против 29 граждан Российской Федерации и 15 российских организаций и структур, в частности органов так называемых оккупационных администраций. Все они, по данным украинской стороны, прямо или косвенно поддерживают российскую агрессию против Украины, эти лица и организации:

распространяют российскую пропаганду и фальсифицируют исторические факты;

участвуют в легитимизации оккупации украинских территорий;

причастны к похищению архивных документов;

вывозят культурные ценности из музеев и заповедников временно оккупированного Крыма.

Таким образом, санкции направлены не только против конкретных людей, а против целой системы – от пропагандистов до псевдоинститутов, которые пытаются закрепить оккупацию в правовом, культурном и информационном измерениях. Решение было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 24 февраля 2026 года и введено в действие Указом президента Украины №161/2026.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, а контроль за выполнением санкций возложен на Секретаря СНБО. Отдельно президент подчеркнул, что Украина работает над синхронизацией санкций с международными партнерами. Вся собранная информация о лицах и структурах, которые попали под ограничения, будет передана иностранным юрисдикциям для дальнейших решений.

Зеленский подчеркнул, что у России нет такого оружия, к которому Украина не смогла бы найти противодействие. Идеологическая война – не исключение. Санкции в этом случае становятся не только карательным механизмом, но и способом защиты исторической правды, культурного наследия и национальной памяти.

