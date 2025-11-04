Сумма будет неполной: в ЕС утвердили урезанный транш для Украины по рекордной программе

Совет Евросоюза (ЕС) принял решение о пятом транше макрофинансовой помощи Украине в рамках программы Ukraine Facility. На этот раз было согласовано выделить 1,8 млрд евро – помощь будет неполной из-за одного невыполненного маяка.

Об этом сообщили 4 ноября в Совете ЕС. Отмечается, что финансирование направлено, главным образом, на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку непрерывного функционирования ее государственного управления.

"Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша. Финансирование направлено, главным образом, на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшей работы ее государственного управления", – отметили в Совете ЕС.

Согласованный пакет помощи включает 600 млн евро, которые Украина недополучила вместе с предыдущим траншем из-за провала одного из ориентиров: реформу Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА). Соответствующий закон Владимир Зеленский подписал 27 июля – уже после оценки Еврокомиссией запроса Украины на четвертый платеж.

Впрочем согласованная сумма все равно является неполной. За выполнение всех маяков во втором квартале 2025 года Украина должна была получить 1,949 млрд евро, но два из них достичь не удалось, за что ЕС выписал "штраф" 772 млн евро. Речь идет о:

вступлении в силу законодательства, которое пересматривает декларации добропорядочности судей и процесс их проверки;

вступление в силу закона об исполнении судебных решений, касающихся имущественных и неимущественных обязательств, а также дальнейшая цифровизация исполнительного производства.

Деньги от ЕС: что за программа и какие условия

Ukraine Facility – это программа рекордной экономической помощи от ЕС, по которой Украина в течение 4 лет (то есть до 2027 года) получит 50 млрд евро при условии выполнения определенных условий. Деньги будут выделяться в виде кредитов и безвозвратных грантов. Собственно, средства будут разделены на прямое финансирование (33 млрд евро) и грантовые выплаты (17 млрд евро), которые будут иметь техническую поддержку для осуществления реформ, покрытие процентов по кредитам и финансирование рисков в приоритетных сферах.

Всего в рамках программы финансирования Украина должна провести 69 реформ из 15 разделов, которые каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия. В следующий раз Еврокомиссия оценит успехи Украины в начале 2025 года. В частности, согласно плану, изменений требуют такие сферы:

госуправление и управление государственными деньгами;

судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег;

финансовые рынки;

управление государственными активами;

человеческий капитал и бизнес-среда;

региональная политика и децентрализация;

энергетический сектор, зеленый переход и защита окружающей среды;

транспорт;

агропродовольственный сектор;

Цифровая трансформация.

