Украина получит $8 млрд из-за границы: Шмигаль объявил о новой помощи

Соединенные Штаты выделят Украине финансово-экономическую помощь в размере $7,9 млрд. Соответствующее соглашение уже приняло украинское правительство.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил глава правительства Денис Шмигаль. Он отметил, что эти средства выделят в рамках нового пакета американской помощи. Их направят в бюджет Украины.

Также правительство поддержало решение направить на кредитование малого и среднего бизнеса деньги от Европейского инвестиционного банка. С этой целью будет выделено до 100 млн евро.

В целом, в этом году Украина уже получила 11,8 млрд долларов международной финансовой помощи. Это, в частности средства МВФ, средства Евросоюза по программе Ukraine Facility, средства других партнеров: Японии, Канады, Великобритании.

2024: год помощи США

В апреле Сенат США поддержал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на сумму $60,84 млрд. В тот же день американский президент Джо Байден подписал соответствующий законопроект. Деньги распределят следующим образом:

$49,9 млрд – оборонные расходы;

– оборонные расходы; $7,8 млрд – потенциальная бюджетная поддержка;

– потенциальная бюджетная поддержка; $1,57 млрд – экономическая помощь;

– экономическая помощь; $400 млн – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование;

– средства на защиту границ и гуманитарное разминирование; контролирующие и логистические мероприятия.

Кроме того, в мае агентство США по международному развитию (USAID) выделило $190 млн на программу "Обеспечение энергоснабжения, устойчивости и устойчивой работы энергосетей Украины", в рамках которой будет оказывать Украине помощь в сфере энергетики в ближайшие пять лет. Это обеспечит поддержку электросети Украины, а также централизованного газо- и теплоснабжения.

Также СМИ сообщили, что США обсуждают со своими партнерами по "Большой семерке" предоставление Украине помощи в размере $50 млрд. Большинство средств планируется получить с начисленных процентов от замороженных российских активов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, решение об использовании российских активов в пользу Украины может быть принято в июне. США настаивают на использовании будущих доходов, полученных от около $280 млрд из фондов российского центрального банка.

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