Украина нуждается в дополнительных кубометрах: государство планирует договориться с МВФ о средствах на импорт – СМИ

Украина ведет переговоры с МВФ (Международный валютный фонд) о привлечении финансирования импорта газа. "Нафтогаз" ищет средства для закупки 1 млрд кубометров, однако официального ответа от фонда пока нет.

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Об этом сообщают источники одного из СМИ. По информации, переговоры состоялись 21 февраля, однако конкретные суммы финансирования пока не обсуждаются – главный акцент сделан на определении объемов газа, для закупки которого требуются средства.

В последние месяцы ситуация на газовом рынке Украины значительно усложнилась. Из-за российских ракетных атак на критическую инфраструктуру добыча газа в стране могла уменьшиться на 40%. До атак Украина добывала около 52 млн кубометров газа в сутки, тогда как зимнее потребление достигало от 110 до 140 млн кубометров в сутки. Дефицит покрывался запасами в подземных газовых хранилищах и импортом.

В ответ на угрозы в феврале и марте 2025 года Украина планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы. Однако для этого нужно финансирование, которое сейчас ищет как "Нафтогаз", так и Министерство энергетики Украины. Министр энергетики Герман Галущенко недавно посещал Брюссель для переговоров о возможности получения финансовой помощи или газа в виде гранта. Однако официальной информации о результатах этих переговоров пока нет.

По данным издания, представители "Нафтогаза" в ходе переговоров с МВФ запросили финансирование импорта 1 млрд кубометров газа. Однако в МВФ пока не дали официального ответа на эту инициативу. В то же время источники отмечают, что представители миссии МВФ были удивлены этой просьбой, поскольку во время последнего пересмотра программы сотрудничества в декабре 2024 года вопрос необходимости дополнительного импорта газа не поднимался.

Финансирование импорта газа для Украины является критическим вопросом, поскольку основные газодобывающие регионы страны – Харьковская и Полтавская области – остаются уязвимыми для атак со стороны России. Украина уже нарастила импорт газа в десять раз, доведя его объемы до более чем 20 млн кубометров в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по завершении контракта на транзит российского газа через ГТС Украины 31 декабря 2024 года ситуация на энергетическом рынке Европы остается стабильной. Однако Украина не исключает возможности возобновления транзита газа при условии, что это не будет российское "голубое топливо".

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