Украина не спешит подписывать соглашение об ископаемых: в правительстве раскрыли план действий

Украина не станет сразу подписывать соглашение о полезных ископаемых, которое разработали в администрации президента США Дональда Трампа. Сейчас на Банковой формируют предложение в ответ, чтобы достичь консенсуса с Белым домом.

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Об этом, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов правительству 28 марта, заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Трансляцию на своем YouTube-канале вел нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"). Также Свириденко подтвердила, что Украина не участвовала в подготовке документа – США предоставили правительству уже готовый проект соглашения.

Она отметила, что в настоящее время правительство формирует свою позицию по соглашению США по поводу полезных ископаемых. А когда появится такая необходимость, Кабмин обратится за консультациями в Верховную Раду.

По словам Свириденко, любые публичные дискуссии по этому соглашению только вредят и мешают нести конструктивную дискуссию с американскими партнерами. Поэтому, как только будет достигнут консенсус, правительство выйдет с публичной позицией.

Соглашение о полезных ископаемых: условия постоянно меняются

Во время пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что условия соглашения о полезных ископаемых постоянно меняются. Дело, по его словам, в том, что США предложили сразу полный документ, предусматривающий его детальное изучение.

"У нас очень много этих договоров о полезных ископаемых. Но постоянно меняются условия. Сначала мы договорились, что будет рамочное, а потом полное соглашение – а Америка сейчас меняет правила и предлагает сразу полное соглашение. А это требует детального изучения, потому что это серьезное соглашение, ратифицированное в парламенте", – сказал президент.

Впрочем, подчеркнул он, несмотря на то, что правила создания соглашения были изменены в процессе его подготовки, Украина должна действовать сдержанно. По словам Зеленского, Украина готова поддержать "адекватные вещи" и находить ответы на вопросы, которые в этом нуждаются.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Соединенные Штаты подготовили для Украины "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых. По его словам, она может быть подписана на следующей неделе.

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