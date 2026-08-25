Украина начнет закапывать топливо под землю: правительство приняло соответствующее решение

Украина запускает двухлетний эксперимент по подземному хранению минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, чтобы повысить защищенность топливных резервов в условиях войны. С 2027 года участники рынка должны будут хранить под землей не менее 20% запасов дизельного топлива, а сами хранилища должны соответствовать установленным требованиям по учету, безопасности и контролю качества.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 13.08.2026 г. № 1037. Оно будет действовать в течение военного положения, но не дольше двух лет.

Зачем Украине подземные запасы топлива

Топливо является критически важным ресурсом как для гражданской экономики, так и для функционирования государства во время войны. Оно необходимо для транспорта, аграрного сектора, промышленности, генераторов и других сфер.

В то же время традиционные крупные наземные резервуары уязвимы перед ракетными и дронными ударами. Их повреждение может приводить не только к непосредственной потере запасов, но и к масштабным перебоям в поставках. Именно поэтому правительство решило опробовать альтернативный формат хранения — размещение части минимальных запасов в подземных объектах.

Идея заключается не в том, чтобы полностью отказаться от наземных резервуаров, а в том, чтобы распределить стратегические запасы между различными типами хранилищ. Отмечается, что это позволит снизить зависимость от отдельных крупных объектов и потенциально повысить устойчивость системы в случае атак.

Эксперимент продлится до двух лет

Новый режим носит экспериментальный характер. Он будет действовать в течение срока военного положения, но максимальная продолжительность проекта ограничена двумя годами.

Координатором эксперимента назначено Министерство энергетики Украины. В то же время в качестве специализированного ответственного хранителя правительство определило АО "Укртранснафта". Компания будет отвечать за выполнение соответствующих функций в рамках нового механизма.

При этом её статус не означает, что только "Укртранснафта" сможет заниматься подземным хранением топлива. Другие участники рынка и операторы также смогут создавать собственные подземные хранилища, если они будут соответствовать установленным требованиям.

Какие хранилища можно будет использовать

Правительство предусмотрело два основных формата подземного хранения. Первый — это подземные резервуары, расположенные под слоем грунта. Такие объекты должны быть оборудованы соответствующими средствами контроля, в частности счетчиками для определения объемов нефтепродуктов.

Второй формат значительно масштабнее. Речь идет о полноценных подземных хранилищах, в состав которых могут входить резервуары, трубопроводы и другое необходимое оборудование. Такие комплексы могут размещаться, в частности, в:

соляных кавернах;

опустошенных нефтяных месторождениях;

опустошенных газовых месторождениях;

других пригодных геологических формациях.

За запасами будут следить с помощью специальной системы

Подземное хранение не будет означать отсутствие контроля над топливом. Участники эксперимента должны будут передавать соответствующую информацию в специальную систему отчетности. Отдельные требования установлены и к договорам ответственного хранения. В таких документах должны быть определены условия относительно:

объемов топлива;

сроков его хранения;

контроля за запасами;

других параметров, предусмотренных утвержденным правительством порядком.

К подземным объектам будут предъявляться соответствующие требования в отношении акцизного учета. В частности, подземные емкости на входе и выходе должны быть оборудованы счетчиками, что позволит контролировать движение топлива и обеспечивать его надлежащий учет.

Отдельные участки магистральных трубопроводов, которые будут использоваться для хранения, получат статус передвижных акцизных складов в соответствии с положениями Налогового кодекса Украины. Отмечается, что это важно, поскольку подземное хранение не должно создавать "серую зону" в учете топлива.

"Укртранснафта" сможет использовать государственное имущество

Для обустройства необходимой инфраструктуры "Укртранснафта" сможет привлекать определенное государственное имущество. В то же время государство оставляет возможность для участия других компаний. То есть эксперимент не создает исключительного права "Укртранснафты" на подземное хранение.

Если другие операторы или участники рынка будут располагать соответствующими объектами и смогут выполнить требования, они также смогут присоединиться к системе.

Одно из важнейших изменений запланировано уже на 2027 год. Именно тогда для субъектов рынка и операторов появится конкретное требование относительно хранения дизельного топлива.

Не менее 20 % общего объема дизельного топлива, входящего в минимальные запасы, должно будет храниться под землей. Дизельное топливо остается одним из ключевых видов топлива для украинской экономики. Оно используется грузовым транспортом, сельскохозяйственной техникой, промышленными предприятиями, генераторами и другой техникой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в течение выходных украинские АЗС не изменили стоимость бензина А-95, в настоящее время они продают его в среднем по 80,05 грн/л — так же, как и в пятницу, 21 числа. В то же время в экспертных кругах ожидают, что на этой неделе (которая заканчивается 30 августа) глобальных изменений в стоимости топлива не произойдет.

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