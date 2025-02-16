"Не меняли с 2021 года": украинцам рассказали, будут ли расти тарифы на свет и другие услуги

Несмотря на рост отдельных тарифов на коммунальные услуги, пока нет официальных планов по их пересмотру в ближайшее время. Кроме того, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, что гарантирует стабильность потребителям.

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Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус в интервью СМИ. По словам Геруса, по состоянию на сегодняшний день правительство не планирует менять тарифы на основные коммунальные услуги, в частности на электроэнергию, газ, воду и отопление.

Однако он отметил, что тарифы в Украине не одинаковы для всех услуг: некоторые из них остаются неизменными еще с 2021 года, а другие пересматривались даже в прошлом году. К примеру, тарифы на электроэнергию уже существенно повысились.

В период войны в Украине действует частичный мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Это означает, что услуги остаются на уровне, установленном еще до начала полномасштабного вторжения. Тем не менее, электроэнергия и холодная вода не подпадают под действие этого моратория, что позволило правительству повысить эти тарифы в 2023 и 2024 годах.

В декабре 2022 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на холодную воду, однако после вмешательства президента Владимира Зеленского эти тарифы были отменены.

Согласно данным Госстата, в январе 2025 г. средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего подорожала электроэнергия – на 63,6%. В то же время, тарифы на природный газ, горячую воду и отопление остались неизменными.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль ранее заявил, что вопрос повышения тарифов не будет рассматриваться до завершения отопительного сезона. Однако этот сезон подходит к концу уже через несколько месяцев, что вызывает обеспокоенность у граждан относительно возможных изменений в будущем. На этот вопрос Герус ответил, что на сегодняшний день никаких обсуждений или планов по изменению тарифов после завершения отопительного сезона он не слышал.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине запасы газа сократились до рекордной для февраля отметки менее 10% объемов хранилища, при этом Россия активизировала атаки на газовую инфраструктуру. Возглавлявший "Нафтогаз" до декабря 2024-го вице-премьер-министр Алексей Чернышев, в частности, отвечал за формирование запасов голубого топлива, заявляет, что украинцам хватит газа.

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