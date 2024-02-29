22 февраля достигнута договоренность на уровне персонала (staff level agreement, SLA) между сотрудниками МВФ и представителями властей Украины о третьем пересмотре программы расширенного финансирования (EFF).

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Про що домовленість SLA

Програма EFF розрахована на 4 роки (до весни 2027 роки). Її виконання поділене на певні етапи. Після кожного етапу відбувається перегляд програми, аби можна було оцінити прогрес за програмою, відкоригувати цілі і показники програми, які змінюються під впливом різних факторів, а зараз тим більше, з врахуванням невизначеності через війну. У 2024 році таких переглядів буде чотири.

Рішення про перегляд приймає Рада виконавчих директорів МВФ, але базу для цього готує місія Фонду, яка за мирних часів приїздила у Київ (зараз із питань безпеки зустрічі відбуваються також он-лайн та у Варшаві), і зустрічається з усіма основними стейкхолдерами в уряді, парламенті, НБУ. Місія верифікує досягнення кількісних критеріїв ефективності і структурних маяків, які були визначені на останню звітну дату програмою. Зараз – це кінець 2023 року для кількісних критеріїв і кінець лютого 2024 для структурних маяків.

Разом з українською владою місія також обговорює загальний прогрес за напрямами програми. У ході таких дискусій визначаються пропозиції щодо коригування програми, які потім Україна може включити в оновлений Меморандум про економічну і фінансову політику. А може і не включити, бо це наше суверенне право. Програма МВФ побудована на добровільному взятті країною зобов’язань в обмін на фінансову і технічну підтримку з боку Фонду та інших кредиторів, які орієнтуються на позицію МВФ.

Це глибоко вкорінений міф, що приїздить МВФ і щось нам жорстко нав’язує. Меморандум – це продукт дискусій із Фондом, але це продукт, який готується українською владою. Кроки, визначені в ньому потрібні не МВФ, а Україні, якщо ми хочемо бути стійкими і прискорити наше відновлення. Якщо бажаєте теорій змов, якими так люблять послуговуватись "диванні" експерти, то так, в цьому наші цілі як суверенної держави і МВФ як офіційного кредитору – співпадають. Ми зацікавлені у стійкому зростанні, а кредитор у погашенні боргу, що може бути лише за умови стійкого розвитку.

Отже, власне учора закінчились переговори між місією Фонду та представниками влади України, за якими було досягнуто SLA про успішний третій перегляд програми EFF.

Зупинюсь більш детально на висновках, які були зроблені у ході перемовин за SLA.

Виконання зобов’язань за програмою EFF

Попри надскладні обставини, Україна виконала всі, крім одного, кількісні критерії ефективності на кінець 2023 року. Щодо останнього, то мова йде про показник "нижня межа податкових надходжень, без ЄСВ", який мінімально, буквально на пару відсотків, відхилився від таргету через блокування кордонів і недонадходження відповідних податкових платежів, що адмініструються Митницею.

Щодо останнього, то мова йде про показник "нижня межа податкових надходжень, без ЄСВ", який мінімально, буквально на пару відсотків, відхилився від таргету через блокування кордонів і недонадходження відповідних податкових платежів, що адмініструються Митницею. Україна виконала усі необхідні 4 структурні маяки на кінець лютого 2024 року. Нагадаю, що за оновленим Меморандумом, для третього перегляду Україна за останні неповні три місяці прийняла Національну стратегію доходів, розробила дорожню карту управління державними інвестиціями та напрацьовувала заходи щодо мобілізації надходжень держбюджету 2024 року. Було також прийнято законодавство для підвищення інституційної незалежності САП.

Загальна оцінка виконання програми EFF

За результатами переговорів МВФ підтвердив, що:

Україна вжила належних заходів для підтримки бюджетної ліквідності на початку року в умовах невизначеності щодо міжнародної підтримки;

Фінансова система України залишається стабільною та ліквідною;

Проведена НБУ оцінка стійкості в розрізі банків та оперативні дії щодо докапіталізації сприятимуть збереженню цієї стабільності;

Валютний ринок України залишається стійким після переходу до режиму керованої гнучкості;

Україна є відданою виконанню свої зобов’язань, реалізації структурних реформ, спрямованих на збереження макрофінансової стабільності і наближення членства в ЄС.

Ще раз, я хочу акцентувати, що це оцінка МВФ. Ця оцінка свідчить про скоординовані дії влади, насамперед, її фінансового блоку, за рахунок чого і підтримки партнерів Україна тримає макрофінансову стабільність попри третій рік повномасштабної війни. Різноманітні діячі та експерти, які заради хайпу і політики щодня розповідають про те, що країна стоїть на краю прірви, фінансової катастрофи, схаменіться! По-перше, попри усю складність ситуації та ризики, це не відповідає дійсності. По-друге, сіючи паніку і зневіру, ви реально зараз дієте за принципом "чим гірше, тим краще", але гірше зараз це на користь ворога.

За оцінками МВФ, найближчими пріоритетними кроками для успішного виконання програми залишаються:

За напрямом фіскальна і бюджетна політика:

Забезпечення належних надходжень до бюджету та мобілізація фінансування на внутрішньому борговому ринку.

Пріоритезація видатків уряду та уникання заходів, що негативно впливають на дохідну базу бюджету.

Проведення реструктуризації зовнішнього комерційного боргу до кінця першої половини 2024 року, підготовча робота над чим триває.

Контроль за фіскальними ризиками, в т.ч. у розрізі державних підприємств, підвищення цільової спрямованості державної програми доступного кредитування "5-7-9%".

Підготовка бюджетної декларації на 2025-2027 рр., її ув’язка із внутрішніми ресурсами (Національною стратегією доходів) та посиленням ефективності державних інвестицій задля розвитку і відновлення.

За напрямом монетарна і фінансова політика:

Зважене і поступове скасування валютних обмежень (відповідно до стратегії НБУ).

Посилення нагляду та системи фінансової безпеки, поглиблення інфраструктури фінансового ринку, у т.ч. платіжної системи.

Якщо дозволятимуть умови, відновлення регулярної оцінки стійкості банків, завершення незалежної оцінки якості активів.

За напрямом державне урядування, зазначено про важливість подальшої розбудови анти-корупційної рамки, в т.ч створення нового адміністративного суду (у якому розглядатимуться справи проти органів державної влади національного рівня), імплементації корпоративної реформи у держсекторі.

Додам від себе до цих пріоритетів. Хоча МВФ тактично чи з інших міркувань оминув ряд питань, зокрема перезапуску БЕБ, що є структурним маяком на червень цього року, це не означає, що вони випали з фокусу уваги. Україна взяла на себе зобов’язання перезавантажити БЕБ, узгодивши це міжнародними партнерами. І ми обов’язкове це зробимо, яким би тернистим не був цей шлях.

Подальші кроки

Домовленості за SLA має затвердити Рада виконавчих директорів МВФ, засідання якої з цього приводу очікується за декілька тижнів. Після позитивного рішення, а в цьому не приходиться сумніватися, бо Україна виконала всі зобов’язання, очікуємо у той же або на наступний день черговий транш за програмою на суму 664 млн. SDR (близько 880 млн. дол.). Це точно буде березень. Більш точно можна буде сказати, коли засідання по Україні включать у розклад Ради директорів.

Успішний перегляд програми EFF, це насамперед важливий сигнал для всіх наших партнерів і союзників. Україна залишається в програмі, яка є середньостроковою рамкою для надання усієї міжнародної підтримки на суму 122 млрд. дол. МВФ по суті є координатором виділення цієї допомоги з боку донорів і кредиторів. Тому черговий перегляд програми EFF - це ще один важіль, який впливатиме на політиків у країнах-партнерах дотримуватись взятих зобов’язань перед Україною, як їх дотримуємось ми. Сподіваюсь, це позитивно вплине і на дискусії щодо ухвалення пакету підтримки України і в Конгресі США, які поновляться у березні.

Утім головний важіль програми – внутрішній. Програма EFF – це якір або рамка структурних реформ (маяків). Інші дві пов’язані важливі рамки ми отримаємо зовсім скору. Перша – це UkraineFacility, під яку ЄС виділяє 50 млрд. євро. Друга - переговорна рамка із вступу до ЄС.

Попереду Україну чекає щільний графік перегляду програми МВФ. Це хибна думка вважати, що нам залишилось виконати 14 маяків до кінця року, і ми отримаємо усе заплановане на рік фінансування від МВФ у сумі 5,3 млрд. дол. За результатами переглядів перелік структурних маяків буде розширюватись і коригуватись. Тому закривши перший SLA у цьому році, слід готуватись вже до наступного.

Скажу вкотре свою думку, яка можливо не є популярною, але принаймні відвертою. Збільшення рамок, як і посилення зв’язку реформ із зовнішнім фінансуванням ("реформи в обмін на гроші") – це об’єктивна даність на сьогодні. Це нормально, і відповідає нашим довгостроковим інтересам. Україна не є якоюсь унікальною країною, яку не можна реформувати, побудувавши міцні європейські інститути і більш конкуренту економіку. Всі нові члени ЄС, які до цього були кандидатами на вступ, через це проходили. І ми пройдемо.