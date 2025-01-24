Украинцы жалуются на коррупцию: как сильно выросло за год

Коррупция – одна из главных проблем Украины, которая по разрушительности последствий уступает только самой страшной катастрофе в современной истории страны – войне. Ее рост за последние 12 месяцев заметили 7 из 10 граждан.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса опубликованного Национальным агентством по предотвращению коррупции в рамках исследования "Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность". Так, оказалось, что коррупцию считают серьезной проблемой:

среди населения – 94,8% (в том числе 79,4% назвали эту проблему очень серьезной);

среди бизнеса – 90,3% (79,6% назвали серьезнейшей проблемой).

Хуже отношение только к войне: 97,6% и 96,8% соответственно. Меньше рисков обычные украинцы и предприниматели видят в высокой стоимости жизни и падении доходов, несправедливой системе правосудия, а также миграции населения из Украины.

Худшим проявлением коррупции и населения, и предприниматели считают политическую коррупцию на самом высоком уровне (в том числе среди правительства или в Верховной Раде), а сферами, где наиболее распространена коррупция, они соответственно назвали судопроизводство и таможню. Также индекс восприятия коррупции населением, отражающий ощущение ее распространенности, вышел на рекорд за как минимум последние 7 лет – 4,52 из 5 баллов (больше всего было в 2017 году – 4,49). Предприниматели же оценили распространенность коррупции в 4,39.

Опрос продемонстрировал, что за последний год рост коррупции в Украине заметили 7 из 10 украинцев (69,1%), чего не наблюдалось, по меньшей мере, с 2019 года. В то же время, о снижении количества коррупционных схем в Украине заявили лишь 2,5% опрошенных.

Также респонденты спросили, кто несет наибольшую ответственность за противодействие коррупции, на что более половины (56,5% населения и 51,9% бизнесов) назвали президента и его офис. Впрочем, выше всего была оценена работа в этом направлении Службы безопасности Украины (2,15 и 2,6 с 5 – населением и бизнесом соответственно).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что о росте коррупции в Украине говорят и результаты опроса от Socis. Согласно данным исследования, 67,7% респондентов уверены, что уровень коррупции вырос.

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