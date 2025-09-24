Венгрию и Словакию могут оставить без газа из России: в 2026 году страна ЕС прекратит транзит

В следующем году Болгария планирует разорвать контракт на транзит российского газа. Это означает, что Венгрии, а вместе с ней и Словакии, которые остаются едва ли не последними странами Евросоюза (ЕС), продолжающими получать газопроводный природный газ из РФ, останутся только поставки из Сербии.

Как сообщают болгарские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Росен Желязков. Это решение соответствует решению Европейского Союза и требованиям президента США Дональда Трампа.

Болгария откликнулась на призыв Трампа

"Относительно призыва президента Дональда Трампа, который прозвучал во время сессии Генеральной Ассамблеи, мы, как часть Европейского Союза, присоединимся к решениям Союза о приостановлении в краткосрочной перспективе – 2026 году – действия контрактов на использование или транзит российского природного газа", – сказал болгарский премьер.

Он добавил, что до 2028 года российский газ полностью исключат из энергетического рынка Болгарии. Сейчас же потребление природного газа в Болгарии, как в промышленности, так и домохозяйствами, покрывается за счет импорта сжиженного газа (СПГ), поставляемого через специализированные терминалы. Болгария уже заключила "выгодные контракты" на поставку СПГ из США на октябрь и ноябрь, отметил Желязков.

Следует отметить, что через Болгарию проходит российский газопровод "Балканский поток" – ответвление "Турецкого потока", через которое Венгрия с 2021 года получает газ из России (другая ветка проходит через Сербию). В 2025 году, когда Украина прекратила транзит, часть газа через Венгрию начали поставлять Словакии.

Трамп призывает не покупать нефть и газ в РФ

Накануне, выступая на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз прекратить импорт энергоресурсов из России. Он отметил, что Европа не может "вести борьбу с РФ" и продолжать закупать ее нефть и газ.

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские страны резко сократили закупки российской нефти. Впрочем они продолжают покупать природный газ – львиная доля импорта "голубого топлива" приходится на Венгрию и Словакию.

Кроме того, "основными спонсорами войны" Трамп назвал Китай и Индию. Он обвинил эти страны в закупках российской нефти.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в целом импортировать российский газ (как трубопроводный, так и сжиженный) продолжают 8 стран ЕС: Бельгия, Франция, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия, Испания. При этом у руководства Евросоюза нет данных о том, где этот газ фактически используется.

