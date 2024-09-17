В России нашли за границей миллиарды долларов "заначки": как Кремлю удалось скрыть деньги

Вопреки международным санкциям российским резидентам за время полномасштабного вторжения РФ в Украину удалось накопить на иностранных счетах $180 млрд. Эту сумму невозможно заморозить, так как вона находится не на счетах Центрального банка РФ.

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Об этом заявил научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. Он утверждает, что "теневые резервы" состоят из средств крупных компаний-экспортеров.

В своем докладе аналитик основывается на данные Центробанка РФ по международной инвестиционной позиции России. Клюге пишет, что в 2022 году РФ получила рекордные сырьевые доходы ($591,5 млрд) и рекордный в истории профицит платежного баланса ($227,4 млрд). В 2023 году он уменьшился, но остался значительным ($118,3 млрд), валюта в таких объемах не попала ни на российские счета, ни в резервы находящегося под санкциями Центробанка.

"Теневой резерв" российского Центробанка составляет половину российского федерального бюджета ($406 млрд) и сопоставим со всем золотым запасом страны ($188 млрд). Кроме того, поскольку более $300 млрд валютных резервов российского Центробанка заблокированы санкциями, накопленная сумма вдвое превышает валютные резервы РФ – на сегодняшний день Кремль владеет лишь $100 млрд в китайских юанях.

Аналитик считает, что эти средства Кремль откладывает на случай падения цен на нефть и сокращения экспортных доходов при ограничении притока валюты. Но вопрос их ликвидности и возможности завести в Россию остается открытым.

"Ключевым вопросом устойчивости России к шоку цен на нефть является то, насколько ликвидны теневые резервы и насколько Москва контролирует их. Можно ли их мобилизовать и продать за рубли, когда это необходимо? К сожалению, ответ не совсем ясен. Но вполне вероятно, что Центральный банк попытается это сделать", – пишет Янис Клюге.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия предложила бессрочно заморозить активы Центрального банка РФ в странах G7 на сумму более $280 млрд для поддержки Украины. Эти меры призваны обеспечить стабильность и предсказуемость, одновременно усиливая давление на Россию для завершения войны и выплаты репараций

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