У Кремля осталось всего 2 дня: главный союзник России ввел против нее санкции

Китай ввел новые ограничения на поставки товаров двойного назначения в Россию. Новые санкции вступят в силу 1 декабря и значительно усложнят процесс закупки российским бизнесом техники, оборудования и химии.

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Как сообщают росСМИ, в виду с виду дружеских отноешний со страной-агрессором официально о грядущих ограничениях в Пекине не объявляли. Но уже с декабря с экспортеров продукции двойного назначения из Китая в Россию начнут взимать 25% налог.

Среди прочего в обновленный перечень ограничений попадет IT-оборудование, включая серверы и комплектующие, с которыми в России уже возникла напряженная ситуация. Также будет ограничена продажа газа аргона для сварки – уже заключенные контракты пока что исполняются, но будущие поставки пока не заключаются.

Проблематично станет и завозить товар в Россию через третьи страны. Поскольку экспортный контроль КНР распространяется на все поставки за рубеж, китайским экспортерам понадобится иметь не только специальную лицензию, но и предоставить информацию о конечном получателе товара, что значительно ухудшит ситуацию с проведением платежей.

Российские аналитики пришли к выводу, что новые правила могут подтверждать то, что США все же повлияли на Китай, и теперь экспорт в Россию важной продукции, если не остановится совсем, то сильно усложнится. Соблюдая ограничения, Китай демонстрирует США то, что препятствует неправомерному использованию чувствительных технологий и материалов для использования на войне Рф против Украины.

Ранее китайские компании стали отказываться от прямых поставок в Россию продукции из стоп-листов кодов по внешнеэкономической деятельности и начали требовать перенаправлять импорт в третьи страны. А до этого торговля России с Китаем осложнилась из-за отказа китайских банков принимать платежи от российских компаний после введения 12-го пакета санкций ЕС против России.

Как уже сообщал OBOZ.UA, банки Китая продолжают усложнять проведение платежей для клиентов из России, боясь попасть под действие вторичных санкций. По этой причине были усилены проверки транзакций из Индии, ОАЭ и Гонконга – в них пытаются обнаружить "российский след".

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