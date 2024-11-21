"Друзья" России закручивают гайки: банки Китая ввели новые жесткие ограничения
Банки Китая продолжают усложнять проведение платежей для клиентов из России, боясь попасть под действие вторичных санкций. На этот раз были усилены проверки транзакций из Индии, ОАЭ и Гонконга – в них пытаются обнаружить "российский след".
Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на местных импортеров. Они жалуются, что провести оплату стало сложнее: кредитные организации анализируют отгрузочные документы – кому идет товар, куда и зачем.
Прежде всего такие усиленные проверки были введены в отношении переводов через Турцию и страны СНГ, но теперь они распространились на другие государства. Представитель одной компании признал, что китайские банки требуют, чтобы товар отгружали именно в ту страну, откуда пришли деньги.
С помощью усиления контроля организации пытаются избежать вторичных санкций, говорится в статье. "Китайские банки "закручивают гайки" перед приходом Дональда Трампа к власти, поэтому ситуация не улучшится в 2025 году", – считают представители бизнеса.
Избранный президент США обещал устроить торговую войну с КНР, поэтому местные банки решили не рисковать, чтобы не дать повод новой американской администрации для санкций. Однако варианты отправки платежей в Китай все еще есть. Например, по-прежнему идут прямые транзакции из региональных российских банков в китайские. Также проходит оплата через Малайзию и Индонезию.
"Самая безопасная и быстрая схема – это прямые платежи через филиал российского банка в Китай. Однако для этого у контрагентов в КНР должны быть открыты счета в этой финорганизации. Если они есть, то деньги доходят до поставщика за два-три дня, а банк берет фиксированную комиссию за перевод в 4%", – говорится в статье.
Как уже сообщал OBOZ.UA, с июля расчеты между китайскими кредитными организациями и российским бизнесом фактически прекратились. Более 98% китайских банков отказываются принимать прямые транзакции из страны. Это может привести к проблемам поставок товаров в Россию и росту цен. Из-за опасений попасть под действие международных санкций китайские банки практически полностью перестали принимать прямые платежи из России. На деньги страны-агрессора согласны только 2% финансовых учреждений.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!